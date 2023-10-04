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مطعوم الحصبة.. جدل وتناقض!

10/4/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








أعتقد أنه، ولأول مرة في تاريخ الأردن، يجتمع عشرة مسؤولين، من بينهم ثلاثة وزراء ومدير عام مؤسسة في غاية الأهمية، والباقي مُختصون، في مؤتمر صحفي، عقد يوم الاثنين الماضي، لمُناقشة مطعوم الحصبة، الذي تنوي الحُكومة إعطاءه للأطفال وطلبة المدارس، في بداية شهر تشرين الثاني المُقبل.
لا شك أن الأمر جد خطير، ففي أحلك الظروف والأزمات، التي مرت بها البلاد، لم يجتمع مثل هذا العدد من المسؤولين لبحث أو إيضاح إرهاصات قضية مُعينة، لكنهم اجتمعوا لتبرير إعطاء ذلك المطعوم، وشرح ((الأضرار)) في حال عدم الإقدام على ذلك.
الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية، أكان من المسؤولين الرسميين أم من خُبراء ومُختصين أم على وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، يؤكد أن هُناك ((خطأ)) ما، أو حلقة مفقودة، كُل جهة تسعى لإثبات صحة إجراءاتها.
في ذلك المؤتمر الصحفي، أكد وزير الصحة أن أخد المطعوم ليس إلزاميًا، لتعاود الحُكومة، على لسان وزير الاتصال الحُكومي، وبُعيد ساعات فقط، بتأكيد ((إلزاميته)).. ذلك تناقض وقعت به الحُكومة.
وقبل هذا، كان رئيس لجنة الصحة النيابية، يؤكد أنه ((لن يُعطي أطفاله مطعوم الحصبة (MR)))، مُطالبًا وزارة الصحة ((بإثبات مأمونية المطعوم قبل إعطائه للأطفال)).. بينما تقول جمعية المهندسين الوراثيين إن المطعوم ((ليس آمنا، ولم تتم إجازته)).
ليرد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ((أن الدواء غير المُسجل لا يعني أنه غير آمن، وإنما لا يتم تسجيله لأسباب فنية، وليست طبية)).. كما تؤكد الحُكومة، على لسان وزيري التربية والتعليم والصحة، بأن المطعوم ((آمن وفعال. وجرى التأكد منه من قبل مُنظمة الصحة العالمية)).
وفي غمرة كُل تلك الجدالات والحوارات والتصريحات، خرج أطباء ومختصون، غير أردنيين، بعضهم يُطالب بضرورة تقديم توضيح وشرح واف حول اللقاحات، والتفريق بين اللقاح القديم (MMR)، وبين الجديد (MR)، وبين ذلك الذي يُطلق عليه (MRNA)، ويتسبب بطيف ((التوحد)).. ومنهم يقول إن هُناك 200 ورقة بحثية تُشير إلى ((أن طيف ((التوحد)) مُرتبط بتسارع التطعيم المفرط للأطفال))، ضاربين أمثلة من قبيل ((أنه في قديم الزمان كان هُناك 5 تطعيمات، أما اليوم فإن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يتلقون 29 لقاحًا، حتى سن 18 عامًا، ومع لقاح فيروس كورونا يُصبح 108 تطعيمات)).
تلك آراء ومُلاحظات، تؤكد أننا أمام مُشكلة حقيقية، فلا أحد يستطيع الإنكار أن ((الحصبة من الأمراض الفتاكة، التي تُسبب وفيات، وقد تُحدث أمراضًا مُميتة في الدماغ لدى الأطفال، فضلًا عن سرعة انتشاره وشدة خطره)).
المسؤولية تقع على الطرفين، فالحُكومة مُطالبة بـ))طمأنة)) الشارع الأردني، بلا أي إطالة أو مُجاملة أو مُحاباة، وكأنها تُكرر أقوالها وشروحاتها، فقد كان الضعف وعدم الانسجام سيد الموقف بين مسؤوليها، وكأنهم لا يملكون حقائق علمية، وكأنهم يقرأون ما هو مكتوب فقط.. بالمُقابل، فإن الطرف الآخر عليه أن يكون أكثر جدية، وإثبات ما لديه من تقارير أو فحوصات تؤكد عكس ذلك.
لست خبيرًا أو مُختصًا في الأمراض، وكذلك المطاعيم واللقاحات، لكن عندما يوجد مثل هؤلاء ويؤكدون أن هُناك إشارات جدية على عدم مأمونية المطعوم، وأن له أضرارا ستظهر في الأعوام المقبلة، فإن الحُكومة هُنا مُطالبة بإعداد العُدة لكي تُثبت علميًا، صحة إجراءاتها، التي تدل على أن المطعوم ((آمن وفعال))، خصوصًا أنه ظهر ثلاثة أنواع لـ))MR))!.

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