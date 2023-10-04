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رأسمالية هاوية..!

10/4/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






الرأسمالية نظام معقد وذكيّ للغاية، يلعب على حب البشر المتأصل للامتلاك والتجميع. ويتفاوت الرأسماليون الأفراد، والأنظمة الرأسمالية كمؤسسات، في البراعة والابتكار والقدرة على الربط لتعظيم الربح. وقد تناولت لوحة من الدراما السورية المهمة، ((بقعة ضوء))، كيف يمكن أن تعمل رأسمالية ذكية.
تحكي القصة عن عمال مصنع يحتجون مطالبين بزيادة أجورهم بنسبة 20 بالمائة. ويحمل مراقبهم مطلبهم إلى صاحب المصنع، وهو يستعد لمواجهة غضب ساحق. لكن الرأسمالي يرد بابتسامة هادئة، ويوجه لرئيس عماله أغرب أمرٍ يمكن أن يتلقاه: ليس زيادة رواتب العمال فقط، وإنما زيادتها بنسبة 25 بالمائة.
ولا يستطيع رئيس العمال المصدوم سوى أن يسأل رب عمله عن قراره غير المتوقع، ولإضافة 5 بالمائة إضافية إلى مطلب العمال. ويشرح صاحب العمل عن طيب خاطر.
يقول الرأسمالي إن الزيادة في رواتب العمال لن تذهب بالتأكيد إلى الادخار لأن راتب العامل، حتى مع الزيادة، يبقى محدودًا للغاية. فماذا سيفعل بهذه الزيادة؟
ربما يأخذ عائلته في رحلة في نهاية الأسبوع. ولا بد أن يشتري مستلزمات الرحلة، أو يطعم عائلته في مطعم في وجهة الرحلة، أو يجعل أولاده يرتادون مرافق الترفيه والملاهي هناك. ربما يشتري لهم الأشياء التي يحبها الأولاد من ((الشيبس)) وخلافه من البسطات والمنصات. ربما يشتري بالزيادة كهربائيات. ربما يشتري الملابس. في النهاية سينفق زيادة الراتب في السوق.
حسنًا. يمتلك الرأسمالي صاحب المصنع مجموعة تجارية مزدهرة على ما يبدو. له سلسلة مطاعم ومرافق ترفيه في معظم وجهات الرحلات في البلد. وله مجموعة من البسطات والمنصات التي تبيع ما يحبه الأطفال. وله مصانع للكهربائيات والملابس والأغذية... إلخ.
أين ستذهب إذن نقود زيادة أجور العمال؟ سوف تعود مهما اختلف الطريق إلى خزنة الرأسمالي– مع الأرباح. فإذا كانت الزيادة 50 دينارًا مثلًا، فإنها ستشتري للعامل أشياء كلفت الرأسمالي 30 دينارًا وسيربح الرأسمالي الفرق.
فلنتصور وضعًا مثاليًا يكون فيه رأسماليو البلد (س)- أو عدد مهم منهم- منفتحين على زيادة رواتب عمالهم وموظفيهم وتحسين أوضاعهم حيثما تيسر. أولًا، ينبغي أن يحسّن ذلك الولاء للمؤسسة، ومعه الإنتاج كمًا ونوعًا. ثانيًا، سوف تفيد الزيادة التي منحها الرأسمالي (أ) مبيعات الرأسمالي (ب)، و/أو (ج) و(د)، وسوف تفيد الزيادة التي يقدمها هؤلاء الزملاء لعمالهم مبيعات الرأسمالي (أ). وفي الصورة الأكبر ستعود الزيادات التي دفعها مجموع الرأسماليين إلى جيوب مجموعة الرأسماليين، الذين ضحوا– ظاهريًا- بجزء من أرباحهم لتحسين أوضاع عمالهم وموظفيهم. وستعود مع الأرباح المعنوية والمادية.
إن ما يفعله مثل هذا السلوك الرأسمالي هو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين الذين سيشترون بالدخل الإضافي سلعَ وخدماتِ الرأسماليين. وبطبيعة الحال، يعني البيع للرأسمالي ربحًا صافيًا. وسوف تستفيد الدولة من ضرائب المبيعات والدخل– ويفترض أن تحسِّن بالإيرادات الجديدة الخدمات العامة والبنى التحتية. باختصار، سوف تتحرك دورة الاقتصاد ولن يكون أحد خاسرًا.
لا أعرف إذا كان ثمة عيب منهجي في هذه الافتراضات يعرفها علم الاقتصاد. لكنها يمكن، نظريًا، أن تعني تدوير النقود، وتحريك السوق، وإشاعة مناخ إيجابي، بما يعنيه ذلك من تعزيز استقرار النفسية الجمعية والأمن الاجتماعي والرفاه. وينبغي أن يُترجم ذلك إلى درجة من التصالح بين فئات الشعب، وبين المواطن والدولة.
في المقابل، تعني مراكمة الرأسماليين المال على حساب حاجات العمال الفقراء، واعتقاد الرأسمالي بأنه عبقري لأنه ((يحلب)) عماله إلى أقصى حد، زيادة السخط، وكراهية المؤسسة، وتشجيع الاضطراب، وتأزيم النفسية الاجتماعية الجمعية، والسخط من الدولة. وإذا اجتمع جشع الرأسمالي مع الفساد الرسمي وتحالف السلطة مع الرأسمالي النافذ ضد العامل البائس، فهذه وصفة التوتير السياسي-الاجتماعي الناجم عن الشعور العام بالغبن، وتشجيع العصبية والعنف، وربما التمرد على الدولة واندلاع الاشتباكات على شتى المستويات. وكم دمر التوتر الاجتماعي دولًا واقتصادات ودفع الرأسماليين إلى الإفلاس أو الهرب.
ولأن الرأسمالية في بلادنا هاوية، تعمل في اقتصاد مشوه لا هو رأسمالي ولا اشتراكي– ربما ريعي- فإنها لا ترى إلا من منظور استغلال العمال إلى أقصى حد لتعظيم مراكمة الثروة. و))ما جاع فقير إلا بما مُتِّع به غني)). ويشعر العاملون في مؤسساتهم بأنها لا تسندهم وإنما هي في حرب معهم ونقيضهم في المصلحة.
الرأسماليون في العالم الرأسمالي المحترف (مع عدم نسيان المظالم البنيوية للرأسمالية) يتبرعون بجزء من ثرواتهم للجامعات التي درسوا فيها لكي تخرِّج لهم عاملين مؤهلين يشغّلون مشاريعهم. ويتبرعون للمنظمات المدنية، والمؤسسات الخيرية. وينطلقون من إدراك بأن صحة المجتمع واستقراره ستخدم أعمالهم وازدهارهم. وفي كثير من الأحيان، تكون أحوال العمال في البلد المعني رضىً والحمد لله، (انسَ أميركا وفوضاها الطبقية وفكر في الدول الإسكندنافية). وتتمتع الدولة بمناخ نشط اقتصاديًا وآمن اجتماعيًا ومواطنة حقيقية مخدومة جيدًا في الصحة والتعليم والبنى التحتية والاطمئنان على الغد.
هناك، الرأسمالي يربح، والدولة تكسب وتَخدم وتُخدم، والمواطن يرضى، والأوطان تستقر، والكل يعيش بخير.

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