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الكبد الوبائي بمدرستي جرمة الكرك.. عودة للدوام ورفض للتطعيم

10/4/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- بعد مرور نحو 3 أسابيع على امتناع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى مدرستي علي بن أبي طالب للذكور، وفاطمة الزهراء للإناث في بلدة الجرمة بمحافظة الكرك، إثر تسجيل 10 من إصابات بمرض الكبد الوبائي (A) بين طلبة المدرستين، أكد مدير التربية والتعليم بمنطقة قصبة الكرك، الدكتور علي الفقراء، أن نسبة كبيرة من طلبة المدرستين، التحقوا بالعملية التدريسية في كلا المدرستين المستأجرتين.
وطيلة تلك المدة، سيطرت المخاوف على الأهالي من انتشار العدوى، رغم تأكيدات مديرية صحة الكرك، عدم خطورة المرض وأنه غير معدي، واقتصار الإصابات على 10 من الطلاب والطالبات فقط، إلا أن ذلك لم يقنع الأهالي الذين يرفضون حتى الآن أن يتلقى أبناؤهم المطعوم الخاص بالمرض.
الأهالي يعزون مخاوفهم من امتناعهم عن إرسال أبنائهم طوال المدة الماضية، إلى ضيق الغرف الصفية وازدحامها بعدد كبير من الطلبة، معتبرين أن ذلك يمكن أن يكون بيئة لانتشار المرض بين الطلبة، الأمر الذي جدد مطالبهم ببناء مدرستين جديدتين بالبلدة، حرصا على سلامة الطلبة وسير العملية التعليمية على نحو أفضل.
وأشاروا إلى أن "الأبنية الحالية للمدرستين ليست ملائمة للعملية التعليمية، ولا تتوفر فيها جميع المرافق المدرسية الضرورية للطلبة، أسوة بالكثير من مدارس المملكة".
وبالعودة إلى الدكتور الفقراء، فقد أكد لـ "الغد" عودة عدد كبير من الطلاب الطالبات إلى الانتظام في المدرستين، مشيرا إلى عودة 212 طالبة في مدرسة الإناث من أصل من 237 طالبة، في حين انتظم نحو 120 طالبا في مدرسة الذكور من أصل 147 طالبا.
وتوقع الفقراء، التحاق بقية الطلبة مع بدء التقييم في الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن عدد المعلمين بمدرسة الذكور 15 معلما، وفي مدرسة الإناث 18 معلمة.
وأكد، أن "المديرية بصدد بناء مدرسة أساسية للذكور بدلا من المستأجرة، من خلال توفير قطعة أرض من وزارة الزراعة وهي جاهزة وتحت الطلب، إضافة إلى وجود منحة كويتية من متبرع يجري متابعتها لإنجاز بناء المدرسة خلال الفترة المقبلة".
وبحسب ما ذكر مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة لـ"الغد"، فإن "الطلبة وأولياء أمورهم يرفضون حتى الآن إجراء فحص شامل وتلقي اللقاح للمرض بدون أي مبرر رغم التحاق الطلبة بدوامهم مجددا".
وأشار إلى أن "المديرية تبلغت بوجود حالات مرضية بالمدرستين، وبعد الفحص الطبي تم حصر 9 إصابات بمرض الكبد الوبائي بين طالبات بمدرسة الإناث، وإصابة واحدة بمدرسة الذكور".
وقال الطراونة، إن "الحالات التي تم رصدها مصابة بالكبد الوبائي (A)، مشددا على أنه "نوع غير معد وبسيط وينتهي خلال أسبوعين فقط"، مبينا أن "هذا النوع ينتشر عن طريق المياه والغذاء، والمديرية قامت بتنفيذ برنامج لتطعيم الطلبة، إلا أن الأهالي رفضوا السماح لأبنائهم بأخذ المطاعيم".
وأضاف، أنه "تم إجراء فحص لمياه المدرستين وجاءت النتائج سليمة، فيما تبين أن مصدر الإصابات بدأ بين ثلاثة أشقاء بالمدرستين يقطنون بيت شعر، وهناك بدأت الإصابات"، مؤكدا أنه "لا يوجد ما يمنع دوام الطلبة سوى خوف الأهالي".
يذكر أن بلدة الجرمة الحديثة، يقطنها نحو 1500 نسمة، وتعاني من غياب أبسط الخدمات الأساسية، إذ تفتقد البلدة لأبنية مدرسية حديثة، ويتم تعويضها بمبان مستأجرة عبارة عن بيوت جرى تعديلها، إلا أنها بلا ساحات أو مرافق خدمية ولا تتسع للأعداد المتزايدة من الطلبة، فيما يطالب السكان ببناء مركز صحي للمواطنين وتنفيذ شبكة طرق فرعية ورئيسة فيها.
المواطن سليمان أحمد وهو من سكان البلدة، يقول، إن "جميع السكان امتنعوا بداية ظهور المرض بين الطلبة عن إرسال أبنائهم الطلبة إلى مدارسهم، بسبب تسجيل الإصابات والخوف على الأطفال من العدوى، خصوصا أن المدرستين تشهدان اكتظاظا بالغرف الصفية".
وأكد، أن "غالبية السكان الآن، وخوفا من ضياع فرصة التعليم على الطلبة، لا سيما صغار السن في الصفوف الأساسية، عادوا لإرسالهم إلى المدارس، مع تأكيدات مديرية الصحة بأن المرض غير معد".
وبين، أن "الأهالي منذ سنوات عدة، وهم يطالبون ببناء مدرستين واحدة للإناث وأخرى للذكور، بسبب الاكتظاظ الكبير في الغرف الصفية، دون أن تتم الاستجابة لمطالبهم، وبعض الأهالي وبسبب ظروف المدارس الصعبة يرسلون أطفالهم إلى مدارس البلدات القريبة، رغم المعاناة جراء ذلك، خصوصا في الظروف الجوية الاستثنائية".
وقال المواطن عيد سويلم، إن "أهالي البلدة، أعادوا أبناءهم إلى المدارس لمتابعة الدراسة، إلا أنهم ما يزالون يمتنعون عن تطعيمهم بلقاح الكبد الوبائي"، مشيرا إلى أن البلدة التي تضم عددا كبيرا من الطلبة لا يوجد فيها سوى مدرستين متواضعتين بأبنية مستأجرة، في وقت يطالب سكان البلدة منذ سنوات ببناء مدارس حديثة لأبنائهم.

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