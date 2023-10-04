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علامات الاستخدام.. هل تنهي تداخل الأنشطة الشاطئية بمحمية العقبة؟

10/4/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - في خطوة تتماشى مع التوجهات العالمية في حماية الشواطئ العامة من التعديات وتنظيمها، استحدثت كوادر محمية العقبة البحرية علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحري، والتي حددت استخدام كل منطقة شاطئية وأنهت حالة التداخل والعشوائية التي كانت تشهدها الأنشطة المتنوعة، كالسباحة وحركة القوارب الزجاجية والغوص.
ولاقت الخطوة استحسانا من قبل مواطنين وأصحاب مصالح متنوعة، رأوا في التوجه الجديد الذي يفصل بين مناطق استخدام القوارب والسباحة وأنشطة أخرى، أهمية وتحقيقا كاملا لمبدأ السلامة العامة، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم كافة الأنشطة البحرية وبما يضمن الحفاظ على استدامة الموارد وأنظمة البيئة البحرية.
وتضمنت علامات تحديد الاستخدامات مناطق خاصة بالسباحة، مناطق القوارب، وتحديد مناطق الغوص وبعض مداخل الغوص الشاطئية، بالإضافة الى رسم حدود المحمية البحرية.
وأكد مدير المحمية ناصر الزوايدة أن هذا التوجه بوضع العلامات، أنهى حالة العشوائية في المحمية البحرية وشواطئ العقبة.
وقال، "الآن بإمكان قوارب النزهة والزجاجية معرفة مكان اصطفافها بعيدا عن الزوار والسياح والذين يأتون للاستمتاع بالسباحة على شواطئ العقبة، بالإضافة الى معرفة السباحين بمناطقهم وعدم تجاوزها لضمان سلامتهم الى جانب رسم معالم واضحة للغواصين في مواقع الغوص المختلفة.
وبين الزوايدة أن العلامات الصفراء تدل على مساحة ومنطقة خاصة لمن لا يجيد السباحة وبعد تجاوزها تصبح خطرا، فيما تشير العلامات باللونين الأحمر والأصفر إلى منع دخول القوارب.
ولضمان سلامة مرتادي الشواطئ العامة تم استخدام نظام الأعلام التحذيرية، حيث قامت المحمية بتوفير سارية على كافة الشواطئ العامة وذلك لتوضيح حالة البحر وإمكانية السباحة من عدمها.
الإشارات والعلامات التحذيرية التي وضعت على شواطئ العقبة وضعت الزوار والسياح وخاصة ممن لا يجيدون السباحة في أمان مع علمهم بمكان اصطفاف القوارب، في وقت جعلت الشاطئ خاليا من العشوائية التي كان يشهدها جراء تواجد القوارب والبدالات مع السباحين في موقع واحد.
وقال الزائر السعودي محمد الشمري إن نظام تخصيص استخدام شواطئ العقبة وخاصة بمنطقة المحمية البحرية هو نظام عالمي مشابه لما شهده على شواطئ دول أجنبية.
وبين هذا التقسيم وفر الأمان والحماية له ولأسرته بعد أن تم تخصيص أماكن خاصة بالسباحة وإنهاء حالة العشوائية والتداخل التي تسببها تواجد القوارب والسباحين والغواصين في نفس المكان.
وقال صاحب قارب زجاجي محمد الخوجا إن النظام الذي أوجدته محمية العقبة البحرية مؤخرا وفر الراحة لجميع العاملين بالنقل السياحي عبر قوارب النزهة والقوارب الزجاجية، مشيرا إلى أن منطقة اصطفاف القوارب أصبحت آمنة ومعروفة لدى الجميع.
وتقع محمية العقبة البحرية على امتداد الساحل الجنوبي من خليج العقبة، ويقدر طوله بحوالي سبعة كيلومترات تمتد من الحدود الجنوبية لميناء الركاب في الشمال الى الحدود الجنوبية لنادي ضباط الأمن العام في الجنوب.
أما حدوده البرية، فتمتد لخمسين مترا إلى الشرق من أعلى نقطة لمد البحر، ويمتد الحد البحري قرابة 350 مترا إلى الغرب من أعلى نقطة لمد البحر.
وتهدف المحمية إلى المحافظة على البيئة البحرية الشاطئية على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة الغنية بتنوعها الحيوي مع السماح ببعض الاستخدامات ضمن مستويات مدروسة ومستدامة وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي لمحمية العقبة البحرية الذي يضمن المحافظة على صحة وسلامة البيئة البحرية وتكاملها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.

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