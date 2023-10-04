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لأسباب متشابكة.. ركود يعصف بسوق عقارات إربد ومواطنون يسلمون بخيار الإيجار

10/4/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- يواجه قطاع العقارات في إربد، مأزقا حقيقيا تفاقمه حالة الركود التي يشهدها، جراء أسباب متداخلة وشائكة، أضعفت الإقبال على الاستثمار فيه، وصعبت في الوقت ذاته قدرة المواطنين على شراء الشقق، ودفعتهم بالتالي إلى التسليم بخيار الاستئجار.
ويعزو عاملون في القطاع، أسباب الركود في إربد، إلى "الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء وكلف الأيدي العاملة، والوضع الاقتصادي العام الذي يعانيه المواطنون، ورفع أسعار الفائدة في البنوك، والتشدد كذلك في إعطاء القروض للمواطنين، ما أثر على إقبال المواطنين على القروض من أجل تمويل شراء شقق".
حول ذلك، يقول مستثمرون بقطاع الإسكان في إربد لـ"الغد"، إن "هناك مئات الشقق في مناطق مختلفة بإربد، تم تشييدها منذ شهور ولغاية الآن لم تبع بسبب الحالة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة"، لافتين إلى أن "أصحاب الشقق كانوا يعولون على عودة المغتربين في الصيف من أجل تنشيط الحركة، إلا أنهم عادوا دون أن يقوموا بالشراء".
وأشاروا إلى أن "المغتربين الأردنيين كانوا قبل سنوات يستثمرون في قطاع الإسكان بشراء الشقق وتأجيرها، إلا أن هذا العام لم تشهد الإسكانات أي نشاط لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الشقق، وعدم جدوى الاستثمار فيها"، لافتين في الوقت ذاته إلى أن "العديد من المواطنين باتوا يفضلون استئجار المنازل بدلا من تملكها، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وتضاعف أسعارها، وعدم قدرتهم على تسديد الأقساط الشهرية في ظل عدم استقرار أسعار الفائدة".
المهندس زيد التميمي، وهو صاحب شركة إسكان في إربد، يقول إنه "ورغم حالة الركود الذي يشهدها قطاع الإسكان في إربد، وارتفاع أسعار المواد الأولية والأراضي بنسبة 20 %، ذلك أن الإقبال على شراء الشقق ما يزال ضعيفا رغم التسهيلات الكبيرة التي يتم تقديمها من قبل شركات الإسكان".
ولفت إلى أن "قطاع الإسكان يمر بأسوا أحواله منذ بداية العام، في ظل عدم وجود إقبال من قبل المواطنين على شراء الشقق"، لافتا إلى أن "تكلفة بناء الشقة ارتفعت 20 % بسبب ارتفاع التكاليف، وهذا الارتفاع لم يواكبه ارتفاع بأسعار الشقق نظرا لحالة الركود، وعدم وجود إقبال، حيث إن أجور العمالة ارتفعت
50 %، والأراضي 20 % والمواد الأولية 10 %".
وأوضح التميمي الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان سابقا، "أن رفع السعر الإداري لقطع الأراضي في إربد، كان من الأسباب التي أدت إلى رفع سعر الأراضي"، مؤكدا أن "القيمة الإدارية لبعض قطع الأراضي أعلى من القيمة الحقيقة لتك الأراضي".
وأكد، أن "زيادة الفائدة على المقترضين في البنوك، أسهم في امتناع المواطنين عن الاقتراض، وأن معظم المواطنين في إربد، هم موظفون في القطاع العام أو الخاص ورواتبهم لا تتعدى الـ600 دينار، وبالتالي، فإن الموظف لا يمكنه شراء شقة دون الحصول على قرض".
وقدر التميمي عدد الشقق الفارغة في إربد بحوالي 400 شقة، مؤكدا أن العديد من أصحاب شركات الإسكان، متوقفون عن فتح مشاريع جديدة خوفا من عدم بيعها وبالتالي تحملهم تكاليف إضافية.
وأشار إلى أن "العديد من أصحاب شركات الإسكان أغلقوا شركاتهم وذهبوا لدول مجاورة للاستثمار هناك"، مشيرا إلى أن "عدد شركات الإسكان العاملة في إربد لا تتعدى الـ60 شركة، بعدما كانت قبل سنوات تتجاوز 250 شركة إسكان".
وقال، إن "المغتربين في السابق، كانوا يشكلون النسبة الأعظم لشراء الشقق في إربد، إلا أنه خلال السنوات الماضية، تراجعوا عن الشراء بهدف الاستثمار لوجود أولويات أخرى في ظل الظروف الاقتصادية في دولهم التي يعملون فيها".
وأكد التميمي، أن "تعدد المرجعيات في الحصول على تصريح لإنشاء بناية إسكانية، دفع بالعديد من المستثمرين في قطاع الإسكان للعزوف عن البناء، خصوصا أن الحصول على موافقات من أكثر من جهة تحتاج لأسابيع وأحيانا لشهور، الأمر الذي يتطلب توحيد المرجعيات وحصرها في وزارة الاستثمار".
ومن وجهة نظر عبدالله القصيري، وهو صاحب شركة إسكان، فإن "حالة الركود الذي يشهده القطاع بدأت منذ بداية جائحة كورونا ومستمرة لغاية الآن، بسبب رفع الفائدة على القروض"، مشيرا إلى أن "معظم الموظفين رواتبهم تقل عن 500 دينار، وأن أي قسط بنك لأي مبلغ مالي يقدر بـ250 دينارا".
وأشار إلى أن "أقل شقة في موقع بإربد يتجاوز ثمنها 50 ألف دينار، وفي حال لجأ المواطن للبنك، فإن المبلغ سيتضاعف، وبالتالي، فإن المواطن بات يلجأ للبحث عن الاستئجار بدل التملك، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان من التوسع في بناء الشقق".
وأوضح القصيري، أن "المغتربين في سنوات سابقة، كانوا يقومون بالاستثمار في شراء الشقق، إلا أنه في الوقت الحالي، باتوا يقومون بالشراء من أجل السكن فيها فقط، في ظل عدم وجود طلب على استئجار الشقق بعدما كانت إربد تعج بالطلبة العرب والأجانب، إلا أن أعدادهم في تراجع مستمر".
ولفت إلى أن "غالبية المستثمرين يقومون بمشروع واحد كل عام في ظل تراجع الطلب، وتحسبا لأي خسائر متوقعة في حال لم تبع، وخصوصا الشركات التي تعتمد على القروض من أجل البناء، وما سيترتب عليه من فوائد مضاعفة في حال التأخر بالسداد".
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن "جميع القطاعات التجارية في محافظة إربد، ومنها قطاع الإسكان يعاني حالة من الركود بسبب تدني القدرة الشرائية لدى المواطن ورفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يتطلب إعطاء تسهيلات بنكية وبأسعار فائدة معقولة".
وأكد الشوحة لـ"الغد"، أن "تنشيط قطاع الإسكان من شأنه تشغيل أكثر من 44 قطاعا آخر يدخل في مجال عمل الإسكانات"، مشيرا إلى أن "العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان خرجوا من السوق وأغلقوا شركاتهم بسبب الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية".
ويختصر المواطن أحمد الحتاملة الذي يعمل في القطاع الحكومي، ما يواجهه كثيرون غيره، قائلا، إنه "في ظل ارتفاع الأسعار وثبات مستوى الدخل منذ سنوات، فإن المواطن لن يتمكن من شراء شقة"، لافتا إلى أن "أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 20 % منذ بداية العام، وبالتالي فإن شراء شقة بات حلم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وأشار الحتاملة الذي يعيل 5 أفراد، أن "راتبه الشهري لا يكاد يكفي لسد المتطلبات اليومية والشهرية من إيجار منزل ومأكل ومشرب ودفع أقساط مدرسية وفواتير كهرباء ومياه وغيرها".

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