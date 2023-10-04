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السودان الحزين

10/4/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) لو تأخذ شعبا عربيا وتطلب الانطباعات من بقية العرب أو من الخليجيين، ربما لن تجد شعبا يحظى بانطباعات إيجابية عنه مثل الشعب السوداني، محبوب من الجميع تقريبا، معروف عنه الطيبة والأمانة والكرامة والعلم، شعب يبهرك بأخلاقه وصفاته، وتجد ربما النقيض والتشابه، تجد السودانيين علماء في أكبر جامعات العالم، وأيضا تجد الأميين الذين قد لا يعرفون أبجديات الكتابة، لكن كليهما يشتركان بعلو أخلاقهما وخصالهما الطيبة!
تاريخيا السودان كان من أكثر الدول حداثة في المنطقة في وقته، والسودان كبلد ومصادر وثروات طبيعية وشعب يمتلك كل المقومات ليكون في طليعة الدول سواء اقتصاديا أو علميا، لكن السودان لم يحظ بقيادة تقدر إمكاناته وشعبه واستمر يتعاقب عليه الفاسدون والطامعون والحرامية والعسكر قليلو الرؤية، (ربما سوار الذهب استثناء وحيد).
للعلم السودان أو ما يسمى سلة غذاء العرب والذي يقطعه النيل من جنوبه إلى شماله، كان الجنيه السوداني في الستينيات يعادل تقريبا الجنيه الإسترليني، وكان الجنيه السوداني يعادل 2.8 دولار أمريكي في وقته! تصور الآن الدولار أصبح أكثر من 600 جنيه سوداني!
حبا الله السودان بنعمه الكثيرة، وخيرات عظيمة فأينما تذهب تجد الخير، لكن للأسف تحولت نعمه إلى نقمة بسبب الطمع والجشع من العديد من قادة السودان ومسؤوليه ومن الخارج أيضا!
على سبيل المثال وليس الحصر، السودان هو أكبر مصدر في العالم للصمغ العربي، العنصر المهم الذي يدخل في العديد من الصناعات مثل الأغذية والمشروبات الغازية وأيضًا المستحضرات الصيدلانيّة والتجميل.
السودان لديه مخزون كبير من مناجم الذهب.
وهو أيضا من كبار منتجي (الفول السوداني) لدرجة أن العرب سمت هذا النوع من المكسرات بـ (السوداني).
السودان يمتلك ثروة نفطية أيضا، والثروات السودانية كثيرة ومتعددة لا يتسع المجال لذكرها لكن هذه النعم تحولت لنقم فقد تخاصم القادة، وخسر السودان وانفصل شطره من أجل البترول!
ومأساة دارفور سببت المآسيّ لمنطقة دارفور وللسودان ككل!
استمرّت المآسيّ من عهد البشير وحتى قبله والفساد ينهش بجسد السودان، وفشل الاستثمار الأجنبي ليس بسبب قلة الموارد ولكن بسبب الفساد!
طمع اللاعبون الخارجيون بالسودان فأصبحت عدة أطراف تتدخل بالسودان وكل يبحث عن مصالحه.
الآن وضع السودان مأساوي بل أكثر من مأساوي، الأخوان السودانيان يقتلان بعضهما البعض، وكل يدعي أنه على حق! ما يحصل في السودان حاليا يدمي القلب لكل السودانيين والعرب ممن يحبون السودان وهم كثر!
حاولت السعودية كعادتها التوسط بين السودانيين أكثر من مرة، وحاولت جمعهم في المملكة لكي يتوقف حمام الدم العربي المسلم ويتوقف تدمير السودان، ولكن للأسف عندما يرجعون يعودون للاقتتال مرة أخرى!
هناك أطراف خارجية كثيرة تتدخل بالسودان وتتلاعب بقادته!
الغربيون والأمريكان كالعادة يدعون غير ما يضمرون!
الأمريكان بطريقتهم التقليدية المعروفة ينتظرون أطراف النزاع حتى يتقاتلوا وينهكوا أنفسهم ويكونون مستعدين لإعطاء التنازلات، ويأتي الأمريكيون في نهاية اللعبة لوضع شروطهم لدعم من يقبل بها بأكبر عدد من التنازلات وزيادة المصالح الأمريكية.
الأمريكيون بسهولة كانوا قادرين منذ البدء بما لديهم من إمكانات وأجهزة وأقمار وأدوات تنصت وتجسس على معرفة أماكن قادة كل من طرفي النزاع ونقاط ضعفهم بل حتى مقاس قمصانهم! ولو اتصلوا على طرفي النزاع وهددوا الطرفين بكشف أماكنهم أو إرسال رسالة ذات معنى واضح وقوي أو حلقت طائرة درون فوق مقراتهم لاستمرت الهدنة إلى اليوم، لكن للأسف السياسة متعلقة بالمصالح وليس بالمثاليات. والأطراف الدولية التي لها يد في النزاع السوداني عديدة وكل يريد أن يقوي نفوذه ويعظم مكاسبه، والضحية هو الشعب السوداني المغلوب على أمره.
شيء محزن ما يحصل لبلد وشعب عظيم مثل السودان!
الله يفرج الغمة عن السودان ويلطف بحالهم.

MENAFN04102023000089011017ID1107191853

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