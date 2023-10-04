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انصحني بجوالك على ذوقك

10/4/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أخوي طارق أبي أفضل جوال بالسوق؟
أو ((رشح لي جهاز تابلت)) أو ((تنصح بهذا الكمبيوتر؟))..
أسئلة واستفسارات كثيرة تصل لي وطبعًا كلها تسعدني وأرحب بها دومًا، إلا أنني في كل مرة أعود لطرح استفسارات على السائل كي تساعدني لأقدم إجابة متوافقة!.. ولماذا اخترت كلمة متوافقة، لأنك كمستخدمـ/ة للجهاز، لك استخدامات محددة واحتياجات تتوافق مع أعمالك وتحدد نوع الجهاز الأنسب، ولكي أشرح أكثر، كل جهاز يخدم فئة محددة بحسب الاهتمام أو التخصص، وحتى كثير من الشركات تستهدف فئات متعددة لعدة أسباب، مثال فقط لشرح الفكرة: لو أحضرنا هاتفًا مخصصًا للألعاب سيكون مليئًا بالمزايا، مثل قوة المعالج وسرعة الشحن وسماعات خارجية قوية وشاشة ذات دقة عالية ومودم جيل خامس سريع، إلا أنك سترى بعض المميزات ليست بالمستوى نفسه!.
ولا تستغرب لأن هذا الموضوع يعتبر منطقيًا جدًا، والسبب أن كثيرًا من الشركات المصنعة ترتكز على أسباب عديدة في صناعة أجهزتها الذكية، وتحدد منها خط الإنتاج، والذي يكون مبنيًا على دراسات وأبحاث، وموازنة التكلفة، وضبط استهلاك الطاقة بالجهاز، وتوافقية العتاد الداخلي، وحتى قياس مساحة القطع الداخلية.
وهذا المثال ينطبق بشكل عكسي على هاتف ((أهم ميزاته التصوير، وقد لا يكون يخدم محبي الألعاب))، وأيضًا ينطبق هذا المثال على الأجهزة الأخرى من جهاز لوحي أو تليفزيون وكمبيوتر وثلاجة وفرن ومكيف، ومهم أن نعتاد على أن نكون مواكبين لهذا التطور ونغذي معرفتنا الرقمية، ومعرفة استخداماتنا واحتياجاتنا لتدلنا على المنتج المتوافق مع متطلباتنا، فمثلا لو كان سؤالك ((أنا أحب التصوير والمونتاج على الجوال ماذا تنصحني بهواتف تحقق لي هذا؟)) أو ((أنا معلم/ة وأستخدم الكتابة ومنصة مدرستي وتصفح، ماذا تنصح بكمبيوتر، وفي حدود مبلغ كذا؟))، وهذه هي الطريقة الأصح في السؤال.. ومن وجهة نظري الشخصية طبعًا، أن نوع الجهاز الذي ترغب بشرائه يعتمد على حاجتك، سواء كنت صانع محتوى، أو للمكالمات، أو مشاهدة الأفلام، أو للأعمال، يجب أن تعرف ماهي استخداماتك كي تحدد نوع الجهاز المناسب لك! وبالطبع هذه نصيحة إذا كنت ترغب في إنجاز مهامك، والأذواق تختلف فقد تشتريه لتواكب الموضة أو أعجبك شكله، ولكن بالطبع القرار يعود لك بالنهاية.
tariqaljaser @

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