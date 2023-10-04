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الشاعر التافه

10/4/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) معرض الكتاب ((يغص)) بكتابات عاطفية أقل ما يقال عنها أنها ((تافهة))، نراها ونغض الطرف عنها بسبب اختلاف الأذواق، قرأت وليتني لم أقرأ، (هرطقات مراهقة) في دفتر يومياتها الذي يقيس تقلباتها المزاجية العاطفية في مرحلة النمو!. مصيبة أن مؤلفيها يتباهون بما كتبوا، والأكثر ألمًا دور النشر التي تهدر هذه الموارد عليها مقابل المال الذي ذهب سدى!
ستقول الآن ((طالما هي كتب متفرقة لمن يريدها وليست إجبارًا فلما هذا الانتقاد؟))، وصلني خبر عن تشكيل جمعية الأدباء والمثقفين في إحدى الدول المجاورة - أو هيئة لا أتذكر - ولكن الصدمة كانت (هوية رئيسها)، كاتب نثر - لا أعلم هل النثر فن أم لا - كاتب تافه و((لزج)) لم يمر على البشرية مثله حتى الآن، له عدة مؤلفات، وقراؤه جيل المراهقين الذين هم في مهب الريح طالما هذا مستوى ما يقرأون!، سعادته يقود الحراك الأدبي والفكري في تلك الدولة!!، ماذا ستكون النتيجة؟، أفلا تعقلون؟
طبعًا سيهاجمني البعض منكم أني أجحفت بحق ((كتّاب المشاعر)) التي يرون جمالها ببساطتها، مشكلتهم أنهم لا يفرقون بين البسيط والتافه.
يجب على كل كاتب أن يحترم ما يقدمه بتحسينه وتهذيبه بالقراءة المتنوعة في عدة مجالات، حتى تتحسن معه لغته واختياره للصور المجازية، من الجيد أن يكون الشعر أو النثر مصدرًا من مصادر التنوير الثقافي، ويحدث هذا إذا طُعّمَ بأجمل ما تم استخلاصه من الحصيلة المعرفية المتجددة.
أخيرًا.. عزيزي الشاعر التافه، أنت كمن لا تؤخذ شهادته في محكمة، ولا يُحتَرم رأيه في مجلس، فما أنتَ فاعلٌ بنفسك؟

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