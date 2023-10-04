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قنابل التطبيع تتفجر في إسرائيل وأمريكا لا عندنا (2)

10/4/2023 11:16:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سئل أحد المحللين الإستراتيجيين في واشنطن لماذا تهتم أمريكا كثيرا بالسعودية وتسعى دائما إليها رغم الإشكالات الكبيرة التي نشأت بين البلدين من أيام أوباما وازدادت ضراوتها مع بايدن، ولماذا لا تستعيض عنها بتركيا وهي دولة شرق أوسطية وعضو في حلف الناتو؟ فكان جوابه: إن تركيا بالنسبة للغرب وإسرائيل مثل ألم الضرس قليل من المسكنات ومضاد الالتهاب يحل المشكلة، والشواهد كثيرة على ذلك في القرن العشرين، مثل أزمة الأكراد وسوريا وتدفق اللاجئين ومنظومة الصواريخ الروسية وغيرها، والسعودية بالنسبة لهم مثل الفك مهم جدا، وإذا تألم لايمكن علاجه بالمسكنات، مستدلا على ذلك بموقف الملك عبدالعزيز من قضية فلسطين وقرار وقف البترول في عهد الملك فيصل والغزو العراقي للكويت وموقف السعودية في عهد أوباما وبايدن، والدور السعودي في الحرب على الإرهاب.
قد يكون التشبيه فيه طرافة لكن دلالته تكمن في أن السعودية رقم صعب ومهم ومؤثر في أي معادلة تطرحها أمريكا سياسيا أو اقتصاديا دوليا أو إقليميا، ومن هذا الباب كانت استماتة الإدارات الأمريكية المتعاقبة في كسب الموقف السعودي إلى جانبهم في كثير من القضايا وعلى رأسها قضية فلسطين، والضغوط التي مورست على السعودية في صفقة القرن والاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع حاليا معروفة وإن كانت خلف الأبواب المغلقة، ولذك فإن القول بأن السعودية تشترط مقابل التطبيع وضع حماية أمنية شبيهة بالناتو أو التعاون معها في السلاح النووي وتخصيب اليورانيوم وتسريع صفقات السلاح فيه تسطيح ساذج لقضية شائكة ومعقدة، فالنووي حصلت عليه باكستان ولم يضف لها شيئا غير القيمة المعنوية أمام الهند، وإيران خصبت اليورانيوم، والعراق استنزفت جهدها ووقتها ومالها في سبيله ولم تحقق شيئا، صحيح أن السلاح النووي يعطي قوة رادعة للمغامرين النووين لكن المحاذير والعواقب وخيمة للطرفين والخسائر فيها أكبر من المكاسب، فعقود من العقوبات الدولية على إيران بسبب النووي أخرت تنميتها طويلا، والحديث عن السعودية بهذا الشكل مثل أن نسأل مليارديرا هل الأفضل أن يشتري سيارة ألمانية مستعملة أو من الوكالة؟
والقول بأن السعودية بحاجة إلى حماية أمنية وصفقات سلاح فيه أيضا سذاجة في التحليل فالسلاح الغربي لم يتدفق إلى السعودية مجانا كما هو في أوكرانيا، وإنما كانت مشتريات السعودية توازن عجز ميزانيات تلك الدول، وقد رأينا في معرض الدفاع الدولي إيدكس 2023 في فبراير كيف تنظر شركات العالم وليست الأمريكية فقط إلى السوق السعودي والخليجي، ثم إن السعودية خفضت كثيرا من درجة حرارة محيطها الملتهب الذي أسهمت أمريكا في إشعال نيرانه، اتفاقية بكين مع إيران، والهدنة في اليمن، والعلاقات الصاعدة بقوة مع العراق، والتنسيق المشترك مع دول الخليج ومصر والأردن، ولقاء جدة بشأن السودان، ومجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
القضية أكبر من نووي وأمن وسلاح، والولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل وحتى بقية الدول كروسيا والصين والإقليمية كإيران وتركيا ومصر يعلمون أن السعودية لديها نقاط قوة لا يستهان بها وتمتاز بها على أي دولة أخرى، وفي مجال التطبيع مع إسرائيل تملك السعودية 3 أوراق تفاوضية قوية لا تملكها أي دولة أخرى (وتعد الركائز الرئيسية في السياسة الدولية) أولها: التراث، ويشمل الديني كالمقدسات في الحرمين الشريفين وأرض النبوة ومهد الحضارة الإسلامية والتأثير الوجداني والديني لها في العالم كله، كما يشمل الثقافي من خلال الحضارات القديمة المكتشفة حديثا في مختلف مناطق المملكة، والتراث الحي الذي بدأ يأخذ وضعه، والثاني: القوة الاستثمارية العالمية والاقتصاد المزدهر المنطلق من القوة الجيواقتصادية للسعودية التي تشكل الواقع الجيوسياسي، والثالث: دولة مستقرة وآمنة برؤية واضحة لمس العالم نتائجها في ظل قيادة يؤمن بها شعبها وشعب شغوف متوثب ومبدع ومنجز.
السعودية بعد أن انتصرت على الإرهاب قدمت الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل، وأوصلت رسالتها إلى العالم أنها ليست ضد اليهود (لتفريقها بين اليهودية كديانة، والإسرائيلية كمكون سياسي، والصهيونية كمكون عنصري لا يقتصر على اليهود فقط) ولا المسيحية من خلال حوار الأديان منذ أيام الملك فيصل في الفاتيكان وحوار الاديان في فينا والموقف من البابا شنودة في أيام السادات ووقفة الملك سلمان معه عندما كان أميرا للرياض في معرض المملكة بين الأمس واليوم بالقاهرة،
وقوة السعودية أنها ستقود ربع البشرية المسلمة من خلال قوتها الدينية بالمقدسات وبالتراث، ثم موقعها الجيواقتصادي والمستقبل، والنفوذ الإسلامي المعتدل قادم وهذا مايخشاه الغرب وإسرائيل، والصراع الخفي الدائر حاليا بين الغرب المسيحي واللوبي الإسرائيلي سيكون لحساب المساحة التي سيقتطعها النفوذ الإسلامي المعتدل الذي تقوده السعودية، وفي حال تفجر أي خلاف كبير مقبل في فلسطين أو دولة إسرائيل ستكون هناك قوة دولية لحفظ الأمن، والمقدسات الإسلامية في فلسطين (الأقصى وما حوله) تتطلب أن تكون القوة الدولية من دول إسلامية، وبقوة التأثير والنفوذ القيادي الإسلامي للسعودية فإن إسرائيل تتطلع لعقد اتفاق مع السعودية بأي ثمن للعقود القادمة والقرن القادم.
ما لم يلتفت له المحللون والمعلقون في حديث الأمير محمد بن سلمان لقناة فوكس في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أن الأمير بهدوء عبقري أعاد رمي الكرة في الملعب الإسرائيلي الأمريكي، وبيّن لهم أن هذه هي مطالب السعودية بكل نقاط قوتها، فانظروا ماذا ستقدمون سويا بورقة واحدة متفق عليها، ولم تكرر أسلوب التهديد الأجوف القديم من 70 عاما، ارحلوا وإلا، وسنرميكم في البحر وغير ذلك، وكان كلام سموه بشأن الفلسطينيين واضحا فقال للعالم بالنص:)) القضية الفلسطينية مهمة ونحتاج إلى حلها))، ((حياة طيبة وسهلة للفسطينين))، (( منح الفلسطينيين احتياجاتهم وجعل المنطقة هادئة))، وبذلك أوصلت السعودية رسالة لإسرائيل وأمريكا أنها تعرف مثلهم وتخطط مثلهم وإيقاعها أسرع في التنفيذ، وهذه الخطوة هي من أعقد صيغ السياسة المعروفة بالصيغ الندية، خطوة مقابل خطوة مثل لعبة الشطرنج، وبمجرد ما انتقلت الكرة تفجرت قنبلة الجدل في الداخل الإسرائيلي بين الأحزاب والتيارات الأيديولوجية والعقائدية، فنتنياهو جعل من تعزيز العلاقات مع السعودية محوراً لفترته في الحكم ووصفه بأنه ((نهج من الخارج إلى الداخل))، ولكنه لم يوضح نوع التنازلات التي قد يقدمها للفلسطينيين في سبيل الاتفاق، وفي الوقت نفسه سربت القيادة الأمنية الإسرائيلية تقريرا تعبر فيه عن قلقها من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، محذرة من أن يتيح لها الاتفاق قدرات نووية، كما هددت قوى اليمين الديني بالانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قدم تنازلات للفلسطينيين في إطار التطبيع، كما رميت كرة أخرى بين إسرائيل وأمريكا، فبايدن لم يقدم قائمة محددة بـ))التنازلات المطلوبة))، لكنه قال إنه يريد من إسرائيل اتخاذ خطوات تحافظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين، ورد نتنياهو بشكل علني إن الفلسطينيين عليهم أن يكونوا جزءا من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، لكن لا يجب أن يمتلكوا حق الاعتراض عليه، غير أن أخطر ما في خطوة السعودية أنها ستكشف الحجم والتأثير الحقيقي لدولة إسرائيل ليس في داخل أمريكا فحسب وإنما في العالم كله، فهل سينجح البيت الأبيض في ترجمة معطيات التطبيع؟ وهل إسرائيل قادرة على تقديم التنازلات المطلوبة من السعودية؟
ما الذي يعنيه كل هذا؟ يعني أن هناك قائدا شابا عربيا استثنائيا جديدا من جيل الألفية تجاوز مفهوم الزمان والمكان لا يفكر من خارج الصندوق وإنما من فوق الصندوق بحيث يكون ما لديه أعلى مما عند الآخرين فيسبقهم بخطوات، ويطرح أشياء لم يفكروا بها فيضطرون إلى المشي بجانبنا وليس قبلنا حتى يتمكنوا من إدراك الخطوة التالية المنتظرة في قضايا إستراتيجية تنتمي للقرن الحادي والعشرين ولا تشدها أغلال الماضي إلى الوراء.

MENAFN04102023000089011017ID1107191849

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