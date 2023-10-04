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استهداف 11 ألف مبنى بالامتثال

10/4/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، الاجتماع الدوري للأمانة بحضور الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات بالمنطقة، لاستعراض منجزات برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.
واستعرض الاجتماع حصر 11.854 مبنى سكنيًا وتجاريًا ومباني النفع العام ((لشهادة امتثال المباني)) الهادفة لخلو المباني من عناصر التشوه البصري، وذلك بهدف توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.
وأكد المهندس الجبير على أهمية التزام جميع المباني التجارية التي تم حصرها بالتقيد بدليل شهادة امتثال المباني، داعياً جميع ملاك المباني المستهدفة إلى إصدار ((شهادة امتثال المباني)) من خلال تطبيق بلدي.

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