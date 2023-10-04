استهداف 11 ألف مبنى بالامتثال

(MENAFN
- Al Watan) رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، الاجتماع الدوري للأمانة بحضور الوكلاء ومديري الإدارات ورؤساء البلديات بالمنطقة، لاستعراض منجزات برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.
واستعرض الاجتماع حصر 11.854 مبنى سكنيًا وتجاريًا ومباني النفع العام ((لشهادة امتثال المباني)) الهادفة لخلو المباني من عناصر التشوه البصري، وذلك بهدف توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن السعودية وتحسين جودة الحياة.
وأكد المهندس الجبير على أهمية التزام جميع المباني التجارية التي تم حصرها بالتقيد بدليل شهادة امتثال المباني، داعياً جميع ملاك المباني المستهدفة إلى إصدار ((شهادة امتثال المباني)) من خلال تطبيق بلدي.
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