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11 ألف حالة إسعافية في شهر

10/4/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 11154، حالة إسعافية تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكفاءة ومهنية، إذ تم نقل 5282 حالة إلى المنشآت الطبية المختلفة.
وأوضحت الهيئة بمحافظة جدة أن البلاغات تنوعت ما بين حواث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسية وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية، من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، من خلال 36 مركزا إسعافيا في المحافظة. حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة، إذ بلغت (9329) حالة إسعافية بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (1825)
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق ((أسعفني)) الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.. كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضاً معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.

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