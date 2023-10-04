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إعادة تدوير الأشجار لاستخراج الحطب والفحم

10/4/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب موسم الشتاء طالب مستثمرون ومديرو شركات عاملة باستيراد الحطب والفحم بإقامة ملتقى للشركات والمؤسسات الخاصة باستيراد الحطب والفحم لمناقشة المعوقات التي تعترض أعمال تلك الشركات، والخروج بتوصيات واقتراحات تسهم في الاستغناء أكثر عن الحطب المحلي الذي منعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بيعه أو نقله، ويوقف هدر كثير من الأشجار التي يتم إتلافها وإحراقها في مرمى النفايات دون استفادة منها، إضافة لتسليط الضوء على ضرورة التخلص من أشجار ضارة بالبيئة تهدد المياه وتغلق المجاري مثل شجرة المسكيت، مع الاستفادة منها وإعادة تدويرها لاستخراج الحطب والفحم.
كانت الوزارة منعت بيع الحطب المحلي أو نقله، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق كل مخالف وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.
واتخذت الوزارة إجراءات لتعزيز حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافي، عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب، وأسهمت حملاتها، إضافة إلى الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة، والحد من الاحتطاب.
تصريح احتطاب
يقصد بالاحتطاب مختلف أنواع الأنشطة التي تتعلق بالعمل بمجال الحطب والفحم بما يشمل استيراد وتصدير وإنتاج وكذلك التخزين وصولاً للبيع.
ونظمت الوزارة هذه العمليات من خلال منح التصاريح للمؤسسات والشركات وذلك من خلال طلب تصريح الاحتطاب وفق عدد من الشروط والضوابط.
ومن الشروط التي وضعت للحصول على تصريح بيع الحطب من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر استخراج سجل تجاري يوضح نوع النشاط، والاشتراك في الغرفة التجارية، والحصول على رقم ضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والعنوان الوطني، واشتراك في التأمينات الاجتماعية.
وللبيع المتنقل للحطب والفحم المستورد بالسيارة، تشترط الهوية الوطنية، ورخصة السير ورخصة القيادة، وامتلاك مركبة للنقل، والعنوان الوطني.
الحطب المستورد
أفاد أحد المحال التجارية المختصة ببيع الحطب والفحم أن الحطب المحلي لم يعد متوفرا بعدما تم التشديد على منعه أو تخزينه، وتم استبداله بالحطب المستورد من خلال مؤسسات مرخصة تقوم بتوزيعه على منافذ البيع بأشكال وأنواع مختلفة وذات جودة عالية مثل القرض الإفريقي الذي يعد الأكثر رواجًا والبتولا الأوروبي وحطب البلوط والسمر وغيرها.
وتتراوح الأسعار حسب كمية الحطب، حيث يصل سعر الحزمة 5 كيلو إلى 25 ريالًا بينما 10 كيلو 40 ريالًا ويختلف السعر حسب نوع الحطب ووزنه.
رحلة آمنة
يقول عبدالله آل سليم أحد هواة الرحلات والكشتات أنه بعد صدور قرار منع الاحتطاب باتوا يشترون الحطب والفحم المستورد من نقاط بيع مرخصة، وهو ذو جودة عالية.
من جانبه، قال رفعان مسفر آل عامر رئيس مجلس إدارة جمعية نجران الخضراء إن ((الاحتطاب يُعد سببًا رئيسًا في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره))، وشدد على أن الجمعية تعمل بشكل دؤوب لزيادة وعي المجتمع بالمحافظة على الغطاء النباتي، وقال ((أسهمت الجمعية في زراعة أكثر من 20 ألف شجرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة)).
تشديد واضح
بين علي محمد الحربي، المدير التنفيذي لشركة لارا السعودية لاستيراد الحطب والفحم أن شركته تعمل في هذا المجال منذ 2014، وقال ((لم يكن التشديد على منع الاحتطاب قويًا في السابق مثلما هو الحال الآن، بالرغم من صدور القرار الخاص بمنع الاحتطاب منذ فترة طويلة، وهذا التشدد هدفه المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر)).
وأفاد ((إجراءات الحصول على ترخيص استيراد الحطب والفحم المستورد ميسرة وسهلة، ولا يترتب عليها أي رسوم مالية باستثناء تكاليف إصدار السجل التجاري من قبل وزارة التجارة وبعض الرسوم الإجرائية مثل النشاطات الأخرى)).
وطالب الحربي ((بعمل ملتقى للشركات والمؤسسات الخاصة باستيراد الحطب والفحم المستورد لمناقشة المعوقات والأعمال والخروج بالتوصيات والاقتراحات التي تصب حتمًا في صالح الغطاء النباتي والبيئة)).
أنواع التراخيص
. البيع المتنقل للحطب والفحم المستورد (بالسيارة).
. بيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة.
. جمع وبيع المخلفات الشجرية (للمزارع).
. استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة.
شروط تصريح بيع الحطب
ـ استخراج سجل تجاري يوضح نوع النشاط.
ـ الاشتراك في الغرفة التجارية.
ـ الحصول على رقم ضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ـ الحصول على العنوان الوطني.
ـ الحصول على شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

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