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مطالبات بتوسعة طريق العيص ومنع الشاحنات

10/4/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد حادث وفاة معلمة وإصابة 6 على طريق العيص – ينبع مطالبات الأهالي بتطوير الطريق وزيادة الرقابة عليه لما يشهده من حوادث متكررة بسبب انتشار الحيوانات السائبة، إضافة إلى ضيق الطريق واستخدام الشاحنات للطريق بصورة مستمرة هربا من الميزان.
الدفاع المدني
كان الأهالي فجعوا بالحادث صباح الثلاثاء بعد اصطدام مركبة المعلمات بسيارة يقلها طالب على الطريق وتعرض الناقلة إلى الانقلاب ووفاة إحدى المعلمات وإصابة أربعة، بالإضافة إلى سائق الناقلة و((الطالب))، وسبق الحادث بقليل نزول إحدى المعلمات من الناقلة إلى مدرستها في الفقعلي وأثناء التوجه إلى المدارس الأخرى بالمثلث على طريق الرابط بين العيص وينبع وقع الحادث بين الناقلة ومركبة الطالب، وتدخلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لنقل المصابين وفك المحتجزين، فيما تدخل طيران الإسعاف الجوي في نقل حالة معلمة إلى مدينة مستشفى الملك سلمان بالمدينة المنورة لتلقي العلاج.
حالة صحية
كشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة أن مستشفيات التجمع استقبلت 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع.
وبين حموده أنه بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات.
وأضاف أن إحدى الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى في موقع الحادث، بينما تم نقل 6 حالات إلى المستشفيات، منها حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمس حالات شهدت إصابات متوسطة، تم نقل حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم، وحالة إلى مستشفى العيص، والحالات الأخرى تم نقلها إلى مستشفى ينبع النخل ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

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