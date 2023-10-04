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الفيحاء عاشر سعودي ينتصر قاريا

10/4/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بات الفيحاء عاشر ناد سعودي في تاريخ دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد يحقق الانتصار في البطولة.
ودخل الفهود التاريخ بتسجيل أول انتصار في تاريخه بالبطولة الآسيوية في مشاركته القارية الأولى، بتغلبه على باختاكور الأوزبكي، لينضم لأندية الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي، الشباب، الاتفاق، التعاون، الفتح، الفيصلي التي حققت الانتصار في البطولة.
وألحق حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم قبل الماضي الخسارة الـ16 بباختاكور الأوزبكي أمام الأندية السعودية من أصل 28 خاضها أمامهم.
وخرج الفيحاء لأول مرة بشباك نظيفة آسيويا بعد أن اهتزت شباكه في الجولة الأولى.

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