الفيحاء عاشر سعودي ينتصر قاريا

(MENAFN
- Al Watan) بات الفيحاء عاشر ناد سعودي في تاريخ دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد يحقق الانتصار في البطولة.
ودخل الفهود التاريخ بتسجيل أول انتصار في تاريخه بالبطولة الآسيوية في مشاركته القارية الأولى، بتغلبه على باختاكور الأوزبكي، لينضم لأندية الهلال، الاتحاد، النصر، الأهلي، الشباب، الاتفاق، التعاون، الفتح، الفيصلي التي حققت الانتصار في البطولة.
وألحق حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الموسم قبل الماضي الخسارة الـ16 بباختاكور الأوزبكي أمام الأندية السعودية من أصل 28 خاضها أمامهم.
وخرج الفيحاء لأول مرة بشباك نظيفة آسيويا بعد أن اهتزت شباكه في الجولة الأولى.
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