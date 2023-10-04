Thursday, 05 October 2023 07:06 GMT

هل يجدد الساطي ذكريات القمة المجنونة؟

10/4/2023 11:16:06 PM
(MENAFN- Al Watan) سيكون إستاد الجوهرة غدا، مسرحا لديربي جدة المرتقب الذي سيجمع الاتحاد والأهلي، بعد غياب اضطراري الموسم الماضي نظير هبوط الأهلي لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وتعيد المباراة للأذهان المواجهة الرسمية الأخيرة التي جمعت الكبيرين الموسم قبل الماضي، التي كانت في الجولة الـ22 من الدوري، وشهدت أحداثا جنونية، كان بطلها مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي حرم الأهلي من فوز كاد يغير مصير الأهلي الذي هبط في الموسم ذاته، إذ تقدم العميد في الشوط الأول بهدفين عن طريق حمد الله، وأضاف رومارينيو الهدف الثالث ليتقدم الاتحاد 3/صفر.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول قلص البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة بتسجيل هدف أول للأهلي، الذي نجح في معادلة النتيجة في الشوط الثاني بعد أن سجل عبدالباسط هندي الهدف الثاني، فيما تكفل محمد المجحد بإدراك التعادل 3/3.
وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها، تمكن الاتحاد من إحباط ريمونتادا الأهلي، وسجل حمد الله الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء، ليمنح فريقه الفوز 3/4.
وأصبح حمد الله حينها، أول لاعب يسجل هاتريك في تاريخ ديربي جدة، في مسابقة الدوري السعودي، منذ انطلاق نظام الاحتراف موسم 2009.

MENAFN04102023000089011017ID1107191843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث