هل يجدد الساطي ذكريات القمة المجنونة؟

(MENAFN
- Al Watan) سيكون إستاد الجوهرة غدا، مسرحا لديربي جدة المرتقب الذي سيجمع الاتحاد والأهلي، بعد غياب اضطراري الموسم الماضي نظير هبوط الأهلي لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وتعيد المباراة للأذهان المواجهة الرسمية الأخيرة التي جمعت الكبيرين الموسم قبل الماضي، التي كانت في الجولة الـ22 من الدوري، وشهدت أحداثا جنونية، كان بطلها مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمد الله، الذي حرم الأهلي من فوز كاد يغير مصير الأهلي الذي هبط في الموسم ذاته، إذ تقدم العميد في الشوط الأول بهدفين عن طريق حمد الله، وأضاف رومارينيو الهدف الثالث ليتقدم الاتحاد 3/صفر.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول قلص البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة بتسجيل هدف أول للأهلي، الذي نجح في معادلة النتيجة في الشوط الثاني بعد أن سجل عبدالباسط هندي الهدف الثاني، فيما تكفل محمد المجحد بإدراك التعادل 3/3.
وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها، تمكن الاتحاد من إحباط ريمونتادا الأهلي، وسجل حمد الله الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء، ليمنح فريقه الفوز 3/4.
وأصبح حمد الله حينها، أول لاعب يسجل هاتريك في تاريخ ديربي جدة، في مسابقة الدوري السعودي، منذ انطلاق نظام الاحتراف موسم 2009.
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