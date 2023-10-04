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امرأة حديدية تترأس قلعة الكؤوس

10/4/2023 11:16:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد الوسط الرياضي الأهلاوي جدلا واسعا حول اقتراب الأهلي من تعيين الروسية مارينا غرانوفسكايا في منصب الرئيس التنفيذي للنادي خلال المرحلة المقبلة، إذ انقسمت الجماهير بين مؤيد ومعارض لوجود امرأة لقيادة دفة النادي، وفيما أبدى البعض امتعاضه، رد البعض الآخر بأن المهم هو الكفاءة الإدارية وليس الجنس إن كان ذكرا أو أنثى.
يذكر أن مارينا غرانوفسكايا في حال تم تعيينها في النادي ستكون مسؤولة عن التعاقدات الأجنبية وعقود اللاعبين، وحققت غرانوفسكايا نجاحات كبيرة عندما تولت منصب الرئيس التنفيذي في تشيلسي الإنجليزي على مدار 10 سنوات كاملة خلال عهد الرئيس السابق رومان أبراموفيتش، ولهذا يأتي اختيارها للأهلي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مسيرتها المهنية. وتم اختيارها كأفضل رئيس تنفيذي لنادٍ في أوروبا على هامش حفل جوائز Golden boy، بعد نجاح تشيلسي مع المدرب توماس توخيل في الفوز بدوري الأبطال لعام 2021.

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