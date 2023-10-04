امرأة حديدية تترأس قلعة الكؤوس

(MENAFN
- Al Watan) يشهد الوسط الرياضي الأهلاوي جدلا واسعا حول اقتراب الأهلي من تعيين الروسية مارينا غرانوفسكايا في منصب الرئيس التنفيذي للنادي خلال المرحلة المقبلة، إذ انقسمت الجماهير بين مؤيد ومعارض لوجود امرأة لقيادة دفة النادي، وفيما أبدى البعض امتعاضه، رد البعض الآخر بأن المهم هو الكفاءة الإدارية وليس الجنس إن كان ذكرا أو أنثى.
يذكر أن مارينا غرانوفسكايا في حال تم تعيينها في النادي ستكون مسؤولة عن التعاقدات الأجنبية وعقود اللاعبين، وحققت غرانوفسكايا نجاحات كبيرة عندما تولت منصب الرئيس التنفيذي في تشيلسي الإنجليزي على مدار 10 سنوات كاملة خلال عهد الرئيس السابق رومان أبراموفيتش، ولهذا يأتي اختيارها للأهلي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في مسيرتها المهنية. وتم اختيارها كأفضل رئيس تنفيذي لنادٍ في أوروبا على هامش حفل جوائز Golden boy، بعد نجاح تشيلسي مع المدرب توماس توخيل في الفوز بدوري الأبطال لعام 2021.
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