تفاؤل أهلاوي بالجوهرة

تفاؤل أهلاوي بالجوهرة
التاريخ
10/4/2023 11:16:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) يعد إستاد الجوهرة فأل خير على الأهلي في مواجهاته أمام منافسه التقليدي الاتحاد، إذ تواجه الفريقان على الإستاد 14 مرة على مستوى دوري المحترفين، كسب منها الراقي 8 مواجهات مقابل انتصار وحيد للعميد وتعادلا 5 مرات، الأمر الذي بث التفاؤل لدى الأهلاويين، إذ إن الجوهرة لم يشهد تفوق الاتحاد على منافسه سوى مرتين في جميع المسابقات، إحداهما في الدوري، والأخرى بكأس ولي العهد.
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