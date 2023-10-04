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تفاؤل أهلاوي بالجوهرة

10/4/2023 11:16:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يعد إستاد الجوهرة فأل خير على الأهلي في مواجهاته أمام منافسه التقليدي الاتحاد، إذ تواجه الفريقان على الإستاد 14 مرة على مستوى دوري المحترفين، كسب منها الراقي 8 مواجهات مقابل انتصار وحيد للعميد وتعادلا 5 مرات، الأمر الذي بث التفاؤل لدى الأهلاويين، إذ إن الجوهرة لم يشهد تفوق الاتحاد على منافسه سوى مرتين في جميع المسابقات، إحداهما في الدوري، والأخرى بكأس ولي العهد.

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