Thursday, 05 October 2023 07:06 GMT

الذئاب للصدارة المؤقتة وقمة مثيرة

10/4/2023 11:16:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الشباب إلى استعادة توازنه في دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يحل اليوم ضيفا على الرياض، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في أحد ديربيات العاصمة الكبرى والتاريخية، في افتتاح الجولة التاسعة للدوري التي تشهد إقامة 3 مواجهات أخرى، إذ تنطلق الجولة بموقعة ضمك والحزم على ملعب الأول، والتي تعد مهمة للفريقين، فيما يطمح التعاون إلى خطف الصدارة ولو مؤقتا، عندما يستقبل على ملعبه نظيره الطائي، بينما ستكون السهرة الماتعة بقمة شرقاوية مثيرة، حينما يلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد الاتفاق والفتح.

MENAFN04102023000089011017ID1107191840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث