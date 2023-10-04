الذئاب للصدارة المؤقتة وقمة مثيرة

الذئاب للصدارة المؤقتة وقمة مثيرة
التاريخ
10/4/2023 11:16:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الشباب إلى استعادة توازنه في دوري روشن السعودي للمحترفين، حينما يحل اليوم ضيفا على الرياض، على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في أحد ديربيات العاصمة الكبرى والتاريخية، في افتتاح الجولة التاسعة للدوري التي تشهد إقامة 3 مواجهات أخرى، إذ تنطلق الجولة بموقعة ضمك والحزم على ملعب الأول، والتي تعد مهمة للفريقين، فيما يطمح التعاون إلى خطف الصدارة ولو مؤقتا، عندما يستقبل على ملعبه نظيره الطائي، بينما ستكون السهرة الماتعة بقمة شرقاوية مثيرة، حينما يلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد الاتفاق والفتح.
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