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أوكرانيا تواجه مصيرا مجهولا لإمدادات الأسلحة الغربية

10/4/2023 11:16:05 PM
(MENAFN- Al Watan) شنت أوكرانيا هجوما بطائرة بدون طيار هو الأكبر منذ أن شنت موسكو غزوها عليها قبل 20 شهرًا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا، بينما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 31 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال هجوم ليلي منسق، شنته القوات الأوكرانية على المناطق الحدودية.
ومع ذلك، تزايد عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا في المستقبل على الأسلحة والذخيرة من حلفائها الغربيين.
تجديد المخزون
تمضي أوكرانيا قدما في هجوم مضاد بطيء الحركة، بدأته قبل ثلاثة أشهر لطرد الغزاة الروس، على الرغم من أن المخاوف المتزايدة بشأن تجديد مخزونها العسكري والشقوق في جدار الدعم الغربي ألقت بظلالها على جهودها. ودق الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، ناقوس الخطر بشأن المخزونات المستنفدة.
بينما يحاول بايدن طمأنة الحلفاء باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، بعد أن أسقط الكونغرس طلب مساعدتها.
ومع احتمال استمرار حرب الاستنزاف خلال فصل الشتاء حتى العام المقبل، حث ((باور)) صناعة الدفاع على زيادة الإنتاج ((بوتيرة أعلى بكثير)). وقال أمام منتدى وارسو الأمني، وهو مؤتمر سنوي يستمر يومين: ((نحتاج إلى كميات كبيرة)).
زيادة المخاوف
يؤدي تحذير باور الصارم بشأن مخزونات الأسلحة المستنفدة إلى زيادة المخاوف المتزايدة بشأن إعادة إمداد القوات المسلحة الأوكرانية، التي تفاقمت وسط الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة، والإطاحة غير المسبوقة والمأساوية برئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، الثلاثاء.
وتعد الولايات المتحدة المورد العسكري الأكبر لأوكرانيا على الإطلاق، ولكن هناك فصيلا من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، والعديد من ناخبي الحزب الجمهوري، يعارضون إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس من أن الأموال اللازمة لاستبدال الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بدأت تنفد. وشكك ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، علنا في دوافع ما أسماه ((النخب المحافظة الغربية)).
وكتب على موقع ((X)) (تويتر سابقا): ((لماذا أنتم مصرون إصرارا شديدا على تدمير الجيش الروسي؟! الأمر كان مرعبًا)).

ودفعت المخاوف المتعلقة بالتمويل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إجراء مكالمات هاتفية مع الحلفاء الرئيسيين في أوروبا، وكذلك قادة كندا واليابان، لتنسيق الدعم لأوكرانيا.
وقد أجريت هذه المكالمات بعد ثلاثة أيام من توقيع بايدن على التشريع الذي أرسله إليه الكونغرس على عجل، والذي حافظ على تمويل الحكومة الفيدرالية. لكنه توقف عن تقديم المليارات للمجهود الحربي في أوكرانيا، الذي دعمه البيت الأبيض بقوة.
تحذيرات الطوارئ
بينما انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء روسيا، قطعت محطة التليفزيون فترة وجيزة البث المنتظم، لبث تحذيرات الطوارئ كجزء من التدريبات على مستوى البلاد التي بدأت في اليوم السابق، لاختبار جاهزية وكالات الطوارئ في البلاد.
وقالت وسائل إعلام روسية إن سيناريو التدريبات تصور الخطر المتزايد للصراع بين القوى النووية ومحاكاة العمل، ردا على الوضع الذي يتم فيه تدمير 70% من المساكن وجميع البنية التحتية الحيوية، وتلويث مناطق واسعة بالتداعيات الإشعاعية.
تأتي التدريبات في أعقاب سلسلة من التحذيرات من المسؤولين الروس من أن الدعم الغربي لأوكرانيا زاد من خطر نشوب صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

الدعم الغربي وأوكرانيا:
يؤدي تحذير صارم بشأن مخزونات الأسلحة المستنفدة إلى زيادة المخاوف المتزايدة بشأن إعادة إمداد القوات المسلحة الأوكرانية.
تفاقمت المخاوف وسط الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تُعَد المورد العسكري الأكبر لأوكرانيا على الإطلاق.
هناك فصيل من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، والعديد من ناخبي الحزب الجمهوري، يعارضون إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
حذرت البنتاغون الكونغرس من أن الأموال اللازمة لاستبدال الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بدأت تنفد.
شكك ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، علنا في دوافع ما أسماه ((النخب المحافظة الغربية)).

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