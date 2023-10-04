أوكرانيا تواجه مصيرا مجهولا لإمدادات الأسلحة الغربية

(MENAFN
- Al Watan) شنت أوكرانيا هجوما بطائرة بدون طيار هو الأكبر منذ أن شنت موسكو غزوها عليها قبل 20 شهرًا. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا، بينما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 31 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال هجوم ليلي منسق، شنته القوات الأوكرانية على المناطق الحدودية.
ومع ذلك، تزايد عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا في المستقبل على الأسلحة والذخيرة من حلفائها الغربيين.
تجديد المخزون
تمضي أوكرانيا قدما في هجوم مضاد بطيء الحركة، بدأته قبل ثلاثة أشهر لطرد الغزاة الروس، على الرغم من أن المخاوف المتزايدة بشأن تجديد مخزونها العسكري والشقوق في جدار الدعم الغربي ألقت بظلالها على جهودها. ودق الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، ناقوس الخطر بشأن المخزونات المستنفدة.
بينما يحاول بايدن طمأنة الحلفاء باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، بعد أن أسقط الكونغرس طلب مساعدتها.
ومع احتمال استمرار حرب الاستنزاف خلال فصل الشتاء حتى العام المقبل، حث ((باور)) صناعة الدفاع على زيادة الإنتاج ((بوتيرة أعلى بكثير)). وقال أمام منتدى وارسو الأمني، وهو مؤتمر سنوي يستمر يومين: ((نحتاج إلى كميات كبيرة)).
زيادة المخاوف
يؤدي تحذير باور الصارم بشأن مخزونات الأسلحة المستنفدة إلى زيادة المخاوف المتزايدة بشأن إعادة إمداد القوات المسلحة الأوكرانية، التي تفاقمت وسط الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة، والإطاحة غير المسبوقة والمأساوية برئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، الثلاثاء.
وتعد الولايات المتحدة المورد العسكري الأكبر لأوكرانيا على الإطلاق، ولكن هناك فصيلا من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، والعديد من ناخبي الحزب الجمهوري، يعارضون إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس من أن الأموال اللازمة لاستبدال الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بدأت تنفد. وشكك ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، علنا في دوافع ما أسماه ((النخب المحافظة الغربية)).
وكتب على موقع ((X)) (تويتر سابقا): ((لماذا أنتم مصرون إصرارا شديدا على تدمير الجيش الروسي؟! الأمر كان مرعبًا)).
ودفعت المخاوف المتعلقة بالتمويل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إجراء مكالمات هاتفية مع الحلفاء الرئيسيين في أوروبا، وكذلك قادة كندا واليابان، لتنسيق الدعم لأوكرانيا.
وقد أجريت هذه المكالمات بعد ثلاثة أيام من توقيع بايدن على التشريع الذي أرسله إليه الكونغرس على عجل، والذي حافظ على تمويل الحكومة الفيدرالية. لكنه توقف عن تقديم المليارات للمجهود الحربي في أوكرانيا، الذي دعمه البيت الأبيض بقوة.
تحذيرات الطوارئ
بينما انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء روسيا، قطعت محطة التليفزيون فترة وجيزة البث المنتظم، لبث تحذيرات الطوارئ كجزء من التدريبات على مستوى البلاد التي بدأت في اليوم السابق، لاختبار جاهزية وكالات الطوارئ في البلاد.
وقالت وسائل إعلام روسية إن سيناريو التدريبات تصور الخطر المتزايد للصراع بين القوى النووية ومحاكاة العمل، ردا على الوضع الذي يتم فيه تدمير 70% من المساكن وجميع البنية التحتية الحيوية، وتلويث مناطق واسعة بالتداعيات الإشعاعية.
تأتي التدريبات في أعقاب سلسلة من التحذيرات من المسؤولين الروس من أن الدعم الغربي لأوكرانيا زاد من خطر نشوب صراع عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
الدعم الغربي وأوكرانيا:
يؤدي تحذير صارم بشأن مخزونات الأسلحة المستنفدة إلى زيادة المخاوف المتزايدة بشأن إعادة إمداد القوات المسلحة الأوكرانية.
تفاقمت المخاوف وسط الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تُعَد المورد العسكري الأكبر لأوكرانيا على الإطلاق.
هناك فصيل من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، والعديد من ناخبي الحزب الجمهوري، يعارضون إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
حذرت البنتاغون الكونغرس من أن الأموال اللازمة لاستبدال الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بدأت تنفد.
شكك ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، علنا في دوافع ما أسماه ((النخب المحافظة الغربية)).
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