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الباحة تتجاوز جدة في مساكن العمال

10/4/2023 11:16:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تفوقت الباحة على جدة في مساكن العمال الصالحة للسكن، إذ حلت ثانيًا بعد الرياض، بإجمالي 2468 مسكنًا بنسبة 23%، بينما كان نصيب جدة وحائل صفر مساكن صالحة للسكن تمت زيارتها من صحة البيئة العام الماضي.
وسيطرت الرياض على أكثر مساكن العمال الصالحة للسكن، فيما حصدت جدة وحائل صفر مساكن للعمال صالحة للسكن، في وقت فاقت زيارات صحة البيئة للأماكن العامة، زيارات مصادر المياه، والمؤسسات الصحية، إذ بلغ عدد الزيارات للأماكن العامة 82.895 ألف زيارة، مقابل 57.841 ألف زيارة لمصادر المياه، و9817 زيارة للأماكن العامة.
20 ألف عينة
كشف تقرير وزارة الصحة لأنشطة صحة البيئة للعام الماضي، فحص 20.513 ألف عينة مياه، وبلغ إجمالي عدد العمال الذين تم فحص شهادتهم الصحية 88.802 عامل، وعدد مساكن العمال الصالحة للسكن التي تمت زيارتها 10.731 ألف مسكن، وحصدت جدة وحائل صفر مساكن العمال الصالحة للسكن والتي تمت زيارتها، وحلت القريات ثانيا بإجمالي 6 مساكن، والشرقية ثالثا بإجمالي 7 مساكن، وتبوك رابعا بإجمالي 14 مسكنا، وحفر الباطن خامسا بإجمالي 30 مسكنا.
42 % الرياض
استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من مساكن العمال الصالحة للسكن، حيث بلغ إجمالي المساكن الصالحة 4477 بنسبة 42%، وحلت الباحة ثانيا، بإجمالي 2468 بنسبة 23%، والمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 1807 بنسبة 17%، والقصيم رابعا، بإجمالي 492 بنسبة 5%، والطائف خامسا، بإجمالي 258 بنسبة 2%.
عينات مفحوصة
تصدرت المدينة المنورة عينات المياه المفحوصة، حيث بلغ إجمالي عينات المياه المفحوصة 6968 بنسبة 34%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 4005 بنسبة 20%، والطائف ثالثا، بإجمالي 1945 بنسبة 9%، والرياض رابعا، بإجمالي 1355 بنسبة 7%، والأحساء خامسا، بإجمالي 1175 بنسبة 6%.
المدينة تتصدر
تصدرت المدينة المنورة زيارات مصادر المياه، حيث بلغ إجمالي الزيارات 37.122 ألف زيارة بنسبة 64%، وحلت العاصمة المقدسة ثانيا، بإجمالي 4325 زيارة بنسبة 7.47%، والرياض ثالثا، بإجمالي 3873 زيارة بنسبة 7%، وحائل رابعا، بإجمالي 3771 زيارة بنسبة 6.51%، والطائف خامسا، بإجمالي 2110 زيارات بنسبة 4%.
الأعلى مساكن صالحة
الرياض
4477
%42
الباحة
2468
%23
المدينة المنورة
1807
%17
فحوصات
20.513 عينات مياه
88.802 عامل فحصول للشهادات الصحية
10.731 مسكنا
مصادر المياه
37.122 زيارة
%64
العاصمة المقدسة
4325
%7.47
الرياض
3873
%7
حائل 3771
%6.51
الطائف
2110
%4

MENAFN04102023000089011017ID1107191838

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