الذكور أعلى من الإناث بـ 3 ساعات عمل في الأسبوع

تفاوتت ساعات عمل الذكور والإناث في القطاع الخاص وبفارق 3 ساعات عمل في الأسبوع للذكور، حيث سجلت الإناث متوسط ساعات عمل بلغت 39 ساعة عمل في الأسبوع خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغ متوسط ساعات عمل الذكور 42 ساعة ليكون الفارق بين مدة عمل الذكور والإناث 8% خلال الأسبوع.

وشهد متوسط ساعات العمل تغيرا مستمرا طوال الخمس سنوات الماضية وتفاوت متوسط ساعات العمل للسعوديين بين 42 ساعة و39 ساعة وهي أقل من الحد الأعلى لساعات العمل بنظام العمل السعودي والتي حددها نظام العمل 48 ساعة خلال 6 أيام عمل في الأسبوع بحيث يكون الحد الأعلى لساعات العمل 8 ساعات يوميا وما يزيد عن ذلك يعتبر ساعات عمل إضافية.

ساعات عمل غير السعوديين

وسجل غير السعوديين متوسط ساعات عمل بين 45 ساعة و48 ساعة في الأسبوع خلال السنوات الماضية، وبتفاوت بسيط بين ساعات عمل الذكور والإناث، حيث سجل كلا الجنسين 48 ساعة عمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين زاد متوسط ساعات الإناث عن 48 ساعة خلال العام الماضي، وكان عدد ساعات العمل أقل خلال 2021 و 2020 والتي بلغت فيها ساعات عمل الإناث 44 و 46 ساعة عمل أسبوعيا، و45 و47 ساعة عمل للذكور، وهو مقارب لساعات العمل المسجلة لعامي 2019 و2018 والتي بلغت لغير السعوديين 45 و46 ساعة عمل على التوالي، حيث يتم احتساب ساعات العمل الإضافية التي يتم تكليف الموظفين بها ضمن متوسط ساعات العمل لكلا الجنسين ما يغير من متوسطات ساعات العمل بشكل مستمر.

ساعات عمل السعوديين:

الربع الثاني 2018= 39

ذكور= 39

إناث= 38

الربع الثاني 2019= 39

ذكور= 39

إناث= 38

الربع الثاني 2020= 39

ذكور= 39

إناث= 39

الربع الثاني 2021= 39

ذكور= 40

إناث= 37

الربع الثاني 2022= 41

ذكور= 41

إناث= 39

الربع الثاني 2023= 41

ذكور= 42

إناث= 39

ساعات عمل غير السعوديين:

الربع الثاني 2018= 45

ذكور= 45

إناث= 44

الربع الثاني 2019= 46

ذكور= 47

إناث= 46

الربع الثاني 2020= 45

ذكور= 45

إناث= 44

الربع الثاني 2021= 46

ذكور= 47

إناث= 46

الربع الثاني 2022= 48

ذكور= 48

إناث= 49

الربع الثاني 2023= 48

ذكور= 48

إناث= 48