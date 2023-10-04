الذكور أعلى من الإناث بـ 3 ساعات عمل في الأسبوع

الذكور أعلى من الإناث بـ 3 ساعات عمل في الأسبوع
التاريخ
10/4/2023 11:16:04 PM
| تفاوتت ساعات عمل الذكور والإناث في القطاع الخاص وبفارق 3 ساعات عمل في الأسبوع للذكور، حيث سجلت الإناث متوسط ساعات عمل بلغت 39 ساعة عمل في الأسبوع خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين بلغ متوسط ساعات عمل الذكور 42 ساعة ليكون الفارق بين مدة عمل الذكور والإناث 8% خلال الأسبوع.
وشهد متوسط ساعات العمل تغيرا مستمرا طوال الخمس سنوات الماضية وتفاوت متوسط ساعات العمل للسعوديين بين 42 ساعة و39 ساعة وهي أقل من الحد الأعلى لساعات العمل بنظام العمل السعودي والتي حددها نظام العمل 48 ساعة خلال 6 أيام عمل في الأسبوع بحيث يكون الحد الأعلى لساعات العمل 8 ساعات يوميا وما يزيد عن ذلك يعتبر ساعات عمل إضافية.
ساعات عمل غير السعوديين
وسجل غير السعوديين متوسط ساعات عمل بين 45 ساعة و48 ساعة في الأسبوع خلال السنوات الماضية، وبتفاوت بسيط بين ساعات عمل الذكور والإناث، حيث سجل كلا الجنسين 48 ساعة عمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين زاد متوسط ساعات الإناث عن 48 ساعة خلال العام الماضي، وكان عدد ساعات العمل أقل خلال 2021 و 2020 والتي بلغت فيها ساعات عمل الإناث 44 و 46 ساعة عمل أسبوعيا، و45 و47 ساعة عمل للذكور، وهو مقارب لساعات العمل المسجلة لعامي 2019 و2018 والتي بلغت لغير السعوديين 45 و46 ساعة عمل على التوالي، حيث يتم احتساب ساعات العمل الإضافية التي يتم تكليف الموظفين بها ضمن متوسط ساعات العمل لكلا الجنسين ما يغير من متوسطات ساعات العمل بشكل مستمر.
ساعات عمل السعوديين:
الربع الثاني 2018= 39
ذكور= 39
إناث= 38
الربع الثاني 2019= 39
ذكور= 39
إناث= 38
الربع الثاني 2020= 39
ذكور= 39
إناث= 39
الربع الثاني 2021= 39
ذكور= 40
إناث= 37
الربع الثاني 2022= 41
ذكور= 41
إناث= 39
الربع الثاني 2023= 41
ذكور= 42
إناث= 39
ساعات عمل غير السعوديين:
الربع الثاني 2018= 45
ذكور= 45
إناث= 44
الربع الثاني 2019= 46
ذكور= 47
إناث= 46
الربع الثاني 2020= 45
ذكور= 45
إناث= 44
الربع الثاني 2021= 46
ذكور= 47
إناث= 46
الربع الثاني 2022= 48
ذكور= 48
إناث= 49
الربع الثاني 2023= 48
ذكور= 48
إناث= 48
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