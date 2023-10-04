1446 زيادة ميدانية لوزارة الصناعة

(MENAFN
- Al Watan) نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1446 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 373 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و351 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و393 زيارة في المنطقة الشرقية، بينما نفذت 127 زيارة في منطقة القصيم، و 78 زيارة في منطقة عسير، و53 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و25 زيارة في منطقة تبوك، بالإضافة إلى 16 زيارة في منطقة جازان، و 13 زيارة في منطقة الجوف، كما نفذت 9 زيارات في منطقة نجران، و4 زيارات في كل من منطقة حائل ومنطقة الباحة.
وأكد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة.
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