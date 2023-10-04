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1446 زيادة ميدانية لوزارة الصناعة

10/4/2023 11:16:04 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1446 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عدد من مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 373 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و351 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و393 زيارة في المنطقة الشرقية، بينما نفذت 127 زيارة في منطقة القصيم، و 78 زيارة في منطقة عسير، و53 زيارة على مصانع منطقة المدينة المنورة، و25 زيارة في منطقة تبوك، بالإضافة إلى 16 زيارة في منطقة جازان، و 13 زيارة في منطقة الجوف، كما نفذت 9 زيارات في منطقة نجران، و4 زيارات في كل من منطقة حائل ومنطقة الباحة.
وأكد الجراح أن زيارات الوزارة الميدانية مستمرة بشكل دوري؛ للوقوف على جاهزية المنشآت الصناعية والتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع بتوفير منتجات ذات جودة عالية وفقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة، إضافة إلى التحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
وشدد على أن الوزارة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع؛ وذلك من أجل مواكبة الحراك الصناعي في المملكة.

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