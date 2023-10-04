Thursday, 05 October 2023 07:05 GMT

60 يوما لاسترداد ضريبة المطورين العقاريين

10/4/2023 11:16:04 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد مدقق استرداد أول في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سعود فدعق، نحو 60 يومًا لإيداع الهيئة مبلغ استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين في حساب المطور العقاري، وذلك من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد، مؤكدًا رفض المطالبة بضريبة مشتريات تسبق تاريخ طلب تسجيله كمطور عقاري في أول طلب استرداد مقدم من المطور، وكذلك المطالبة بضريبة مشتريات تخص فترة سابقة، والمطالبة بضريبة مشتريات ((سيارات مقيدة، ضيافة، تموين)).
سندات الدفع
رصد فدعق، الذي كان يتحدث في ورشة بعنوان: ((إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطوّرين العقاريين))، بتنظيم من اللجنة العقارية في غرفة الأحساء بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، أمام مطورين عقاريين ورجال الأعمال والمهتمين، حزمة أخطاء يقع فيها ممثل المطور العقاري عند الفحص، وهي أخطاء في الفواتير الضريبية، وسندات الدفع، ومردودات البيع، وعند إرفاق بيانات المشاريع، ومن أبرزها المطالبة بضريبة مشتريات مكررة بنفس فترة الاسترداد أو قد تم المطالبة بها مسبقًا في فترات سابقة أو تم المطالبة بها في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، والمطالبة بضريبة مشتريات تخص فترة لاحقة عن فترة الاسترداد المطالبة بها، والمطالبة بفواتير مشتريات مؤرخة بتاريخ لاحق بعد بيع العقار، إضافة إلى المطالبة بكميات إضافية من الناحية الهندسية لا تتناسب مع حجم المشاريع القائمة لدى المطور العقاري ((الحديد، الخرسانة))، والمطالبة بضريبة التصرفات العقارية.
أخطاء الفواتير
مؤكدا أن من أخطاء الفواتير عدم صحة مبلغ الضريبة المدرج في الكشف مع الفاتورة الضريبية، والمطالبة بضريبة مشتريات ولا يوجد مستند ((فاتورة ضريبية)) من المطور، والمطالبة بضريبة مشتريات لم يتم سدادها من المطور، وعدم الإفصاح عن مردودات المشتريات التي قد سبق المطالبة بها من المطور، والمطالبة بضريبة مشتريات تخص النشاط الخاضع لضريبة القيمة المضافة، إضافة لطلب استرداد عن مشاريع مخالفة، وأن يكون الغرض من المشاريع المطالبة باسترداد الضريبة المرتبطة بها تأجير تجاري أو تأجير سكني، والمطالبة بضريبة مشتريات مشاريع لا تندرج تحت السجل التجاري المسجل كمطور عقاري لدى الهيئة.
خطوات طلب الاسترداد من خلال البوابة الإلكترونية:
01- الدخول على بوابة الاسترداد للأشخاص المؤهلين في بوابة الهيئة لتقديم الطلب.
02- تعبئة الكشف بالبيانات المطلوبة للمشاريع والمشتريات لطلب الاسترداد.
03- يسلم الطلب على بوابة الهيئة.
04- يتم استلام الطلب وتحليل البيانات المرفق من الجهة للتحقق من صحة الطلب المقدم.
05- قد تطلب الهيئة عينات فواتير ومتطلبات هندسية بناء على التحليل.
06- ترفق الفواتير والمتطلبات المطلوبة على بوابة الهيئة.
07- تراجع الهيئة وتحلل الفواتير والمستندات المرفقة، وقد تكون هناك حاجة لطلب معلومات إضافية.

MENAFN04102023000089011017ID1107191835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث