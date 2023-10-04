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هل تتحكم الصين بمحتوى العالم

10/4/2023 11:16:03 PM
(MENAFN- Al Watan) عرضت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير هو الأول من نوعه، تكتيكات بكين وتقنياتها لتشكيل الرأي العام، مثل شراء المحتوى وإنشاء شخصيات مزيفة لنشر رسالتها واستخدام القمع لقمع الحسابات غير المواتية.
وحذر مركز المشاركة العالمية، وهو وكالة تابعة لوزارة الخارجية مكلفة بمكافحة الدعاية الأجنبية والمعلومات المضللة، والتي أصدرت التقرير المكون من 58 صفحة، من أن الحملة الإعلامية التي تقوم بها بكين يمكن أن تؤثر في النهاية على كيفية اتخاذ القرارات في جميع أنحاء العالم، وتقوض المصالح الأمريكية.
وانتقدت الصين التقرير ووصفته بأنه ((في حد ذاته معلومات مضللة لأنها تحرف الحقائق والحقيقة)).
وقالت وزارة الخارجية الصينية:في الواقع، الولايات المتحدة هي التي اخترعت تسليح فضاء المعلومات العالمي. ووصفت وكالة وزارة الخارجية بأنها ((مصدر للتضليل ومركز قيادة حرب التصورات)).
تقليل الحرية
وقال جيمي روبين، الذي يرأس مركز المشاركة العالمية: ((إن التلاعب بالمعلومات (من جانب الحكومة الصينية) دون رادع، يمكن أن يؤدي في أجزاء كثيرة من العالم إلى تقليل حرية التعبير عن وجهات النظر المنتقدة لبكين)). وقال إن جهود بكين يمكن أن ((تحول المشهد المعلوماتي العالمي وتلحق الضرر بأمن واستقرار الولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها)).
وفي بيان مكتوب، قال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن التقرير ((مجرد أداة أخرى لإبقاء الصين في الأسفل ودعم الهيمنة الأمريكية)).
وتقول بكين إن وسائل الإعلام الغربية لطالما كانت متحيزة ضد الصين، وفي بعض الأحيان قامت بشيطنتها. وطالب الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين بأن تروي قصتها للعالم حتى تحظى بكين بالثقة والاحترام.
الإكراه والأكاذيب
ولكن مسؤولي الحكومة الأمريكية يقولون إن بكين تقدم أجندتها من خلال الإكراه والأكاذيب. وفي إحدى الحالات التي أشار إليها التقرير، أنشأت الحكومة الصينية معلقًا مزيفًا يدعى يي فان، ظهرت كتاباته المؤيدة لبكين في منشورات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وذكر التقرير أن بكين تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي جيوشًا من الروبوتات والمتصيدين وحملات منسقة لقمع المحتوى المهم وتعزيز الرسائل المؤيدة لبكين. تبين أن الهواتف المصنوعة في الصين والمباعة في الخارج تتمتع بقدرات رقابية.
و أن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ سمح للسلطات بمحاكمة أولئك الذين يعيشون في الخارج ولكنهم ينتقدون سياسة بكين في الإقليم.
وقال تقرير للأمم المتحدة العام الماضي إن تصرفات بكين في شينجيانغ قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وذهبت الحكومة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، قائلة إن هذه الأفعال تشكل إبادة جماعية ضد الأويغور، ومعظمهم من المسلمين.
التأثير العالمي
وبينما ركز تقرير وزارة الخارجية على جهود التأثير العالمي لبكين خارج الولايات المتحدة، فإن النتائج التي توصل إليها مماثلة لتلك الموثقة في الولايات المتحدة من قبل مراكز الأبحاث ومجموعات المناصرة. وفي شهادتها أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قالت سارة كوك، كبيرة مستشاري الصين وهونج كونج وتايوان في فريدوم هاوس، إن حملة التضليل التي تشنها بكين والتي تستهدف الولايات المتحدة يمكن أن تزرع الفتنة وقد تؤثر على نتائج الانتخابات على المستوى المحلي، خاصة في المناطق ذات الأغلبية الديمقراطية. وعدد كبير من الناخبين الأمريكيين الصينيين. وأضافت أنهم على الأرجح يستخدمون تطبيق WeChat، وهو تطبيق مراسلة شائع باللغة الصينية تسيطر عليه بكين بشدة.
وقال جلين تيفرت، الذي يشارك في رئاسة مشروع حول حملات النفوذ الصينية في معهد هوفر، للجنة إن استخدام التكنولوجيا الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسمح لبكين بالتدخل بشكل أفضل في الانتخابات الأمريكية.
اتهامات أمريكا للصين:
- التلاعب بالمعلومات
- تنشر جيوشًا من الروبوتات والمتصيدين وحملات منسقة لقمع المحتوى المهم وتعزيز الرسائل المؤيدة لبكين في وسائل التواصل الاجتماعي.
- تقوم بشراء المحتوى وإنشاء شخصيات مزيفة لنشر رسالتها
- أن الهواتف المصنوعة في الصين والمباعة في الخارج تتمتع بقدرات رقابية.

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