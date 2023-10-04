بنك فلسطين يشارك في أعمال مؤتمر قمة نساء المستقبل

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / شارك بنك فلسطين، في أعمال مؤتمر قمة "نساء المستقبل" الذي نظمته الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بيكتي) برعاية وزارة شؤون المرأة في رام الله، تحت عنوان "نحو استعادة القوة النسوية الاقتصادية".

وتطرقت أولى جلسات المؤتمر إلى قضية كسر الحواجز: السياسات والمبادرات الساعية إلى تعزيز مشاركة المرأة ونموها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما الجلسة الثانية جاءت بعنوان قضايا التعليم وأكثر: تعاون المنظمات الأكاديمية وغير الحكومية في تنمية مشاركة النساء، وتعزيز مهارتهن في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فيما بحثت الجلسة الأخيرة قضية تشكيل المستقبل: دور قطاع تكنولوجيا والاتصالات في دعم التمكين الاقتصادي والعدالة والمساواة في فرص العمل.

وقدمت ميساء شنار مديرة إدارة التحول الرقمي في بنك فلسطين خلال أعمال الجلسة الثالثة حول دور قطاع تكنولوجيا والاتصالات في دعم التمكين الاقتصادي والعدالة والمساواة في فرص العمل، مؤكدة أن بنك فلسطين يحرص على دعم المرأة الفلسطينية سواء داخل البنك أو خارجه، وذلك بما ينسجم مع رؤيته واستراتيجيته نحو تعزيز مكانة المرأة في المجتمع".

وأضافت شنار أن استراتيجية البنك تتجسد في دعم النساء فعلاً وليس قولاً، حيث أن 47 % من موظفي البنك هم من النساء، كما يقوم البنك بدعم المشاريع التي تقودها السيدات بدعائم الاستدامة، وتمكينها من خلال البرامج والمبادرات المختلفة التي يوفرها للنساء والرياديات لاحتضان أفكارهن ومشاريعهن، مثل برنامج فلسطينية، وحاضنة انترسيكت، وابتكار، لصقل قدراتهن ومهاراتهن في عالم الأعمال والتجارة، بما يحقق الشمول المالي، لتعزيز مشاركتهن في النهوض باقتصادنا وتمكين مجتمعنا.

يذكر أن المؤتمر ناقش مجموعة من القضايا التي تهم المرأة، بما فيها زيادة نسبة النساء العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكينهن في بيئة العمل، وصقل قدراتهن وتنميتها من خلال تعزيزها اقتصادياً.