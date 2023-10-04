اللجنة الثقافية في سجن النقب بالتعاون مع مركز حضارات للدراسات تختتمان دورة في الاعلام

(MENAFN
- Palestine News Network )
القُدس /PNN/
من أحمد جلاجل- اختتمت اللجنة الثقافية في سجن النقب، بالتعاون مع مركز حضارات للدراسات، دورة بعنوان: "فنون التعامل مع وسائل الاعلام" بمشاركة ٢٥ اسيراً من اسرى سجن النقب الصحراوي.
واشتملت الدورة التي استمرت لاكثر من ثلاثة اسابيع والتي اشرف عليها المهندس الاسير تامر سباعنه وهي
التدريب على كتابة المقالات وكتابة الخبر والتقرير الصحفي، اضافة الى فنون التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية اجراء المقابلات التلفزيونية واهمية دور الاعلام في ابراز القضية الفلسطينية وقضية الاسرى، اضافة الى الاعلام في الاسلام والقرآن الكريم.
كما قدم الاسير اسلام ابو عون محاضرة بعنوان: "كيف تكون مؤثراً على مواقع التواصل الاجتماعي".
وشارك بالدورة التي اختتمت بتوزيع الهدايا والشهادات التقديرية على الاسرى وهم: عبد السلام ابو الهيجا، عزام شلالده، عثمان أحمد جلاجل، وسام كستيرو، علي ابو الحسن، براء بكيرات، خضر سليمان، جمال داود، خالد نوابيت، احمد حرب، محمد بركات، لطفي جابر، محمد نغنغية، ريان ستيتي، محمد عبد الرزاق، حسام داود، علي عجالين، محمد ابو زيتون، محمد ابو سعده، ابراهيم ابو سنينه، احمد خدرج، غسان عاصي، عز الدين حسين، و خليل ابو عرام.
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