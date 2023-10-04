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تأميناً لدخول مستوطنين.. إسرائيل تقتحم نابلس بالآليات

10/4/2023 9:20:53 PM
(MENAFN- Khaberni) في إطار عملية دخول مقررة لمئات المستوطنين، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية الأربعاء، مدينة نابلس.

عملية اقتحام فقد أوضح شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة معززة بعشرات الآليات العسكرية، موضحين أن هذا يأتي في إطار عملية اقتحام مقررة لمئات المستوطنين بهدف إقامة طقوس دينية وصلوات شرق المدينة.

وذكروا أن عملية الاقتحام تركزت في الجزء الشرقي من المدينة، وسط مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي مع بدء عملية الاقتحام.

من جانبه، أفاد الهلال الأحمر بنابلس بإصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس فيما أصيب 70 آخرين خلال استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن مواطنا أصيب جراء سقوط قذائف، فيما تم إخلاء ثلاث من العمال في حسبة نابلس بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق في مكان عملهم.

طقوس دينية يشار إلى أن اليهود يحتفلون منذ السبت بطقوس دينية تزامنت هذا العام مع عمليات اقتحام واسعة للمواقع التي يصنفها الإسرائيليون دينية.

بدورها، قالت سرايا القدس في بيان مقتضب إن عناصرها يستهدفون القوات الإسرائيلية على شارع روجيب المؤدي إلى نابلس بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة.

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