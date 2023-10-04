تأميناً لدخول مستوطنين.. إسرائيل تقتحم نابلس بالآليات

(MENAFN
- Khaberni) في إطار عملية دخول مقررة لمئات المستوطنين، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية الأربعاء، مدينة نابلس.
عملية اقتحام فقد أوضح شهود عيان أن القوات الإسرائيلية دخلت المدينة معززة بعشرات الآليات العسكرية، موضحين أن هذا يأتي في إطار عملية اقتحام مقررة لمئات المستوطنين بهدف إقامة طقوس دينية وصلوات شرق المدينة.
وذكروا أن عملية الاقتحام تركزت في الجزء الشرقي من المدينة، وسط مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي مع بدء عملية الاقتحام.
من جانبه، أفاد الهلال الأحمر بنابلس بإصابة مواطن بقنبلة غاز بالرأس فيما أصيب 70 آخرين خلال استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وأضاف أن مواطنا أصيب جراء سقوط قذائف، فيما تم إخلاء ثلاث من العمال في حسبة نابلس بعد تعرضهم للاختناق بسبب حريق في مكان عملهم.
طقوس دينية يشار إلى أن اليهود يحتفلون منذ السبت بطقوس دينية تزامنت هذا العام مع عمليات اقتحام واسعة للمواقع التي يصنفها الإسرائيليون دينية.
بدورها، قالت سرايا القدس في بيان مقتضب إن عناصرها يستهدفون القوات الإسرائيلية على شارع روجيب المؤدي إلى نابلس بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة.
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