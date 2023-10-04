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الحرارة تجاوزت 30 درجة مئوية.. إجلاء 3 آلاف شخص من تينيريفي الإسبانية بسبب حرائق غابات

10/4/2023 9:20:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أرغم حريق غابات اندلع في جزيرة تينيريفي الإسبانية وسط درجات حرارة مرتفعة على غير المعتاد، السلطات، أمس، على إجلاء نحو 3000 شخص، حسبما ذكر مسؤولون محليون.

ويكافح عناصر الإطفاء، مدعومين بستّ مروحيات إطفاء، الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس في منطقة وديان شديدة الانحدار في شمال شرق الجزيرة الذي دمره حريق غابات ضخم في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت حكومة تينيريفي الإقليمية.

وأُجلي 2400 شخص من بلدة سانتا أورسولا و600 من لا أوروتافا كإجراء احترازي، على ما كتب لوبي أفونسو، نائب رئيس حكومة تينيريفي الإقليمية، على «فيسبوك».

وأظهرت صور بثها التلفزيون ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دخاناً يتصاعد من تلّ على مقربة من منازل في حي ناء فيما كانت مروحيات تُسقط المياه على النيران.

ولم تتأثر حتى الآن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي، وهي جزء من أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي، فيما يعمل مطاراها بشكل طبيعي.

وقالت المسؤولة في الجزيرة عن حالات الطوارئ، بلانكا بيريز، للإذاعة المحلية، إن مركز الحريق «استقر، ونراقب تطوره لتحديد ما إذا بإمكان السكان العودة إلى منازلهم في غضون ساعات قليلة».

ويأتي اندلاع الحريق في وقت أُعلنت في تينيريفي وجزيرة غران كناريا المجاورة حالة الإنذار من درجات الحرارة المرتفعة التي تجاوزت 30 درجة مئوية في معظم أنحاء الجزيرة، وهي المستويات التي تُسجل عادة في ذروة الصيف.

ويقع الأرخبيل المكوَّن من سبع جزر قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا وجنوب غرب البر الرئيس لإسبانيا، وفي أقرب نقطة لها تبعد الجزر 100 كيلومتر عن المغرب.

ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسبب تغيّر المناخ، حذّر علماء من أن موجات الحر ستصبح أكثر تواتراً وشدّة.

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