تشمل حريقاً محتملاً.. 4 شركات تستدعي 8 آلاف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب عيوب

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية، اليوم، أن شركة كيا ومجموعة فولكس فاغن كوريا وشركتي صناعة سيارات أخريين ستستدعي ما يقرب من ثمانية آلاف سيارة بسبب مكونات معيبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشركات الأربع، بما في ذلك سيتلانتيس كوريا وإفيون، ستستدعي طواعية ما مجموعه سبعة آلاف و913 وحدة من خمسة نماذج مختلفة، وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء.

وجاء في البيان أن المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء تشمل حريقاً محتملاً في نظام البطارية في سيارة كيا سول إي في، ونظام حزام أمان معيب في سيارة جيب غراند شيروكي الرياضية متعددة الاستخدامات من ستيلانتيس، ونظام موصل إمداد وقود معيب في حافلة إفيون الكهربائية.

يُذكر أن ستيلانتيس هي مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين شركة صناعة السيارات الأمريكية فيات كرايسلر ومجموعة صناعة السيارات الفرنسية بي إس إيه، وتبيع طرازات من علامات جيب وبيجو ودي إس في كوريا الجنوبية.