حلف الناتو يدرس إمكانية فتح مكتب في عمان

MENAFN - Khaberni) خبرني -أكد نائب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خافيير كولومينا، إن علاقات "الناتو" وعمّان قريبة وقوية.

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خلال طاولة مستديرة عقدها في عمّان الأربعاء، على هامش زيارة رسمية يُجريها للمملكة، تتضمن إجراء مُباحثات رسمية على مختلف المستويات المدنية والعسكرية :

وقال كولومينا، إن "الأردن واحد من شركائنا الأكثر قيمة، وإنه شريك طويل الأمد في حوار البحر الأبيض المتوسط، وهو جزء لا يتجزأ من الحوار، وشريك مهم لنا ضمن الحوار"، الذي سيتم الاحتفال العام المُقبل بالذكرى الـ30 للحوار، مشيرا إلى أن افتتاح مكتب للحلف في الأردن سيجعل العلاقات الثنائية أقرب، بحسب بترا.

وأشار إلى وجود عملي قوي للناتو مع الأردن، مضيفا قمنا بتوقيع أول حزمة لبناء القدرات الدفاعية مع الأردن في عام 2014، وجرى تحديثها عامي 2017 و2021"، ونستخدم أفضل الأدوات الممكنة في شراكاتنا، ولدينا برنامج قوي للتدريب والتعليم، وبرنامج لبناء النزاهة يركز على الشفافية وحوكمة جيدة.

وأوضح أن الحلف تعاون مع القوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بالتدريبات، إذ شارك الأردن لأول مرة في عام 2017 بتدريبات إقليمية نفذت ضمن إطار حوار البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه منذُ ذلك الحين يُشارك الأردن في تلك التدريبات.

وعلى الصعيد السياسي، تحدث كولومينا عن وجود "حوار قوي جدًا"، منوهًا إلى زيارات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، ولقائه أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في مناسبات عدة، إلى جانب الاجتماعات الثنائية المتكررة بين الحلف وعمّان.

وبين أن زيارته للمملكة تُعد الأولى من نوعها على الصعيد الرسمي، وتأتي لاحقة لزيارة مماثلة أجراها رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف "الناتو" الأدميرال روب باور إلى المملكة الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الحلف "بشكل عام راضي تمامًا عن مستوى التعاون مع المملكة، ويبحث عن طرق لزيادة وتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف المسؤول الرفيع في الحلف، أن الأخير يرى أن سياسة العلاقات الخارجية للأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ونهج المملكة حيال تحديات المنطقة هو "نهج متوازن"، ولا يقتصر فقط على السلام في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في التحديات الأخرى المتعلقة بالأمن.

وتتطرق إلى التحديات المتعلقة بالأمن والحروب والإرهاب، الذي يتصدر أولى التهديدات الرئيسية التي حددها الحلف، مبينًا أن "الناتو" عمل مع الأردن على هذا الأمر لعدة سنوات، إذ كان ذلك يتصدر أحدث حزمة بناء قدرات دفاعية للمملكة، التي أقرها الحلف في عام 2021.

ولفت كولومينا إلى أن الحلف يعمل مع المملكة بشكل خاص على جوانب مختلفة، منها التدريب والتعليم من خلال فرق التدريب المتنقلة وبرنامج تدريب المدربين، ومضى قائلًا: "نتعلم من القوات المسلحة الأردنية، حيث لديهم الكثير من الخبرة ويمتلكون إحدى أفضل القوات المجهزة في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى العمل على مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الليلية، إذ تضمنت زيارته المشاركة في مؤتمر حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة الليلية، موضحًا أن المؤتمر، الذي يُنظمه حلف "الناتو" بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، في العاصمة عمّان، يُعد الأول من نوعه ويُشكل "رسالة سياسية مهمة في حد ذاتها".

وتحدث المسؤول في الحلف عن العمل المشترك على "تحسين القدرات في مجال الإنترنت والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب"، إلى جانب التركيز على إدارة الأزمات المتعلقة بالإرهاب"، التي ترتبط بحزمة بناء القدرات الدفاعية الأخيرة.

وأكد أن الناتو يبحث دائمًا عن طرق لتعزيز التعاون مع شركائنا الأكثر قيمة، وشراكتنا مع الأردن وصلت إلى نقطة حيث نحتاج في الواقع إلى وجود مزيد من الأشخاص في الميدان لمتابعة التعاون المكثف، موضحًا أنه في القمة الأخيرة، التي استضافتها فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في تمّوز الماضي، قرر الحلف استكشاف إمكانية فتح مكتب في عمان، بحيث يكون مرتبطًا بالتعاون الثنائي مع الأردن، وهو التعاون العملي والعسكري.

وقال كولومينا إن الحلف يُريد أن يكون لديه نهج متكامل يجمع بين المتابعة السياسية للعلاقة والتعاون العسكري والعمل العملي، إذ سيوفر المكتب رؤية وإرادة سياسية، وسيدفع العلاقة إلى مستوى جديد، وسيساعد في الحصول على نهج إقليمي أو ما أسماه بـ"منظور أصلي"، لأنه سيكون المكتب الوحيد لحلف في المنطقة.

وسيساعد مكتب الحلف في الأردن على ما يُسميه "الناتو"، بـ "تأمل عميق" حول التحديات والتهديدات في الجنوب عبر الاستماع لآراء الشركاء، والفرص للتعامل مع الجهات المختلفة في المنطقة، وهو أمر سيبنى عليه مجموعة من القرارات، التي سيتم الموافقة عليها في قمّة الحلف، المُقرر عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن العام المُقبل.

ومن شأن المكتب، وفقًا لمسؤول الحلف، أن يكون حلقة وصل بين الحلف وجهات أخرى مهمة في المنطقة، لكنها ليست من الشركاء الحاليين للحلف، مثل مجلس التعاون الخليجي، وذلك من أجل التعرف على تحديات المنطقة وكيفية تأثيرها على استقرار المحيط الأطلسي، وكيفية مواجهتها، وهو دور مهم جدَا للمكتب إذا جرى فتحه.

وقال إن هناك مباحثات تجري حاليًا بشأن ملف افتتاح مكتب للحلف في عمّان، وأن الأمر يسير "في المسار الصحيح، لكن القرار لم يُتخذ بعد"، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا مشتركًا من المملكة والحلف تجاه افتتاح المكتب، كما رجح "اتخاذ القرار سيكون قريبًا".

ونوه كولومينا إلى أن الحلف يُدرك أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لاعب نشط في عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكتب الحلف في عمان لن يلعب دورًا في ذلك السياق، لأن الحلف "ليس لديه موقف رسمي تجاهها"، ولكن المكتب سيركز بشكل رئيسي على متابعة العلاقة بين "الناتو" والأردن، وسيكون له نظرة إلى التحديات والتهديدات على مستوى الإقليم.

وأعتبر أن الوجود الفعلي للحلف في عمّان عبر المكتب "سيجلب الكثير بالتأكيد، حيثُ سيساعد في تعزيز التعاون ،وسيجعلنا أكثر قربًا بالفعل، وسيكون له وبدون شك رؤية سياسية قوية جدًا ورسالة سياسية ذات تأثير كبير"، منوهًا إلى أن "فتح المكتب سيكون له فوائد عملية كبيرة للعلاقة بين حلف الناتو والأردن، وسيُنظر إليه على أنه رسالة قوية جدًا من الأردن والحلف عن شراكة دائمة ونحن نعتقد أنها يجب أن تكون أقوى في المستقبل".