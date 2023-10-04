الكرك استقبلت 232 ألف سائح في 9 أشهر

MENAFN - Khaberni) خبرني - وصل عدد السواح والزوار الذي قدموا لزيارة المواقع الاثرية والسياحية في محافظة الكرك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر ايلول المنصرم الى (232) الفا و(567) سائحا، مقارنة مع (170) الفا و(231) سائحا زاروا المحافظة على مدى شهور العام الماضي 2022، في حين لم يتجاوز عددهم في العام 2021 (81) الفا و(348) سائحا بحسب ما صرح لـ الرأي مدير سياحة الكرك ساطع المساعدة.

وبين المساعدة ان المحافظة تشهد حركة سياحة نشطه منذ بداية العام وبزيادة وصلت لغاية الان الى (62) الفا و(336) سائحا عن العام الماضي، موضحا ان عدد السواح الاجانب الذين زاروا المحافظة من مختلف الجنسيات بلغ (136) الفا و(437) سائحا،فيما بلغ عدد السواح العرب (10) الاف و(938) سائحا،في حين وصل عدد الزوار الأردنيين (85) الفا و(192) زائرا.بحسب الرأي.

واشار الى ان قلعة الكرك حظيت بالنصيب الاعلى من عدد الزوار حيث زارها على مدى الشهور الماضية من العام الحالي (152) الفا و(506) سواح، تلتها مقامات الصحابة الاجلاء ب(66) الفا و(190) سائحا، ثم منطقة وادي بن حماد المشهورة بطبيعتها الساحرة ومياهها المعدنية والتي زارها (7594) سائحا،في حين بلغ عدد زوار كهف لوط في منطقة اغوار الكرك (6267) زائرا.

واكد المساعدة ان المحافظة تعد من اهم المقاصد السياحية المستقطبة للافواج السياحية لما تتمتع به من ثراء بالمنتج السياحي لوجود مختلف انواع السياحة الاثرية والدينية والعلاجية، اضافة لغناها بالمواقع الطبيعية الجاذبة لسياحة المغامرة والتسلق والاستكشاف، لافتا الى دور الوزارة بتطوير المنتج السياحي المحلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسواح ولمرتادي المواقع السياحية، من خلال التشجيع على اقامة الاستثمار السياحية الصديقة للبيئة والصناعات التراثية وادماج المجتمعات المحلية وتمكينهم اقتصاديا للنهوض بالقطاع السياحي على طريق تحقيق تنمية سياحية مستدامة تعود بالنفع على اقتصاديات المحافظة وتوفر فرص عمل لمواطنيها.

واشار المساعدة الى ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد دراسة شاملة لكافة المواقع الاثرية والسياحية في مدينة الكرك وتلك المحيطة بقلعتها التاريخية لتأهيلها وربطها بالمسار السياحي بما يمكن السواح والزوار من التجوال بالمدينة ومشاهدة معالمهما الاثرية ومبانيها التراثية ومظاهر الحياة الشعبية ومعايشه سكانها والتسوق من متاجرها لتنشيط الحركة التجارية وسط المدينة، لافتا إلى انه سيتم ربط مشروع بوابة الكرك السياحية الذي ينفذ حاليا في موقع البركة الاثرية بمسار المدينة السياحي اضافة لتوفيره مواقف للحافلات السياحية.