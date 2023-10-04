ألمانيا تأمر بإعادة تشغيل عدة محطات طاقة تعمل بالفحم استعداد لفصل الشتاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعتزم ألمانيا إعادة العديد من محطات الطاقة المجمدة التي تعمل بالفحم البني، إلى سوق الكهرباء مرة أخرى في الشتاء حتى تضمن استمرار عمل أكبر اقتصاد في أوروبا عندما يصل الطلب على الكهرباء إلى ذروته.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الخدمة الصحفية التابعة للحكومة الألمانية القول إن مجلس الوزراء الألماني أصدر اليوم "الأربعاء" أمراً بالسماح بإعادة تنشيط محطات طاقة تابعة لشركتي "آر دبليو إي" و"ليج".
كانت أزمة الطاقة أجبرت ألمانيا في العام الماضي على الاعتماد بشكل أكثر كثافة على حرق الفحم لإنتاج الكهرباء وذلك بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا.
يذكر أن من المتوقع أن يؤدي تخلي ألمانيا عن آخر مفاعلات نووية في الربيع إلى الحد من إمدادات الطاقة حتى خلال هذا الشتاء مما يقلل من هذه الإمدادات بدون وجود دعم إضافي.
وبموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم توفير إمكانية لمشاركة محطات توليد الطاقة الموجودة في شبكة احتياطي الإمدادات في سوق الكهرباء لفترة محدودة من مطلع أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024، والمقصود بشبكة احتياطي الإمدادات هو محطات الطاقة التي تعمل بالفحم البني.
وسيتم إعادة تنشيط شبكة الاحتياطي مرة أخرى لتوفير استخدام الغاز في توليد الكهرباء ومن ثم تجنب حدوث اختناقات في الإمدادات في فترة التدفئة التالية.
كانت هذه الشبكة الاحتياطية نشطة بالفعل من مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى نهاية حزيران/يونيو 2023.
وحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن هذه المحطات تم الإبقاء عليها حاليا في وضع استعداد للتشغيل تحسبا لصدور أمر باستدعائها.
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