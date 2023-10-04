ألمانيا تأمر بإعادة تشغيل عدة محطات طاقة تعمل بالفحم استعداد لفصل الشتاء

تعتزم ألمانيا إعادة العديد من محطات الطاقة المجمدة التي تعمل بالفحم البني، إلى سوق الكهرباء مرة أخرى في الشتاء حتى تضمن استمرار عمل أكبر اقتصاد في أوروبا عندما يصل الطلب على الكهرباء إلى ذروته.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الخدمة الصحفية التابعة للحكومة الألمانية القول إن مجلس الوزراء الألماني أصدر اليوم "الأربعاء" أمراً بالسماح بإعادة تنشيط محطات طاقة تابعة لشركتي "آر دبليو إي" و"ليج".

كانت أزمة الطاقة أجبرت ألمانيا في العام الماضي على الاعتماد بشكل أكثر كثافة على حرق الفحم لإنتاج الكهرباء وذلك بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا.

يذكر أن من المتوقع أن يؤدي تخلي ألمانيا عن آخر مفاعلات نووية في الربيع إلى الحد من إمدادات الطاقة حتى خلال هذا الشتاء مما يقلل من هذه الإمدادات بدون وجود دعم إضافي.

وبموجب قرار مجلس الوزراء، سيتم توفير إمكانية لمشاركة محطات توليد الطاقة الموجودة في شبكة احتياطي الإمدادات في سوق الكهرباء لفترة محدودة من مطلع أكتوبر 2023 حتى 31 مارس 2024، والمقصود بشبكة احتياطي الإمدادات هو محطات الطاقة التي تعمل بالفحم البني.

وسيتم إعادة تنشيط شبكة الاحتياطي مرة أخرى لتوفير استخدام الغاز في توليد الكهرباء ومن ثم تجنب حدوث اختناقات في الإمدادات في فترة التدفئة التالية.

كانت هذه الشبكة الاحتياطية نشطة بالفعل من مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى نهاية حزيران/يونيو 2023.

وحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، فإن هذه المحطات تم الإبقاء عليها حاليا في وضع استعداد للتشغيل تحسبا لصدور أمر باستدعائها.



