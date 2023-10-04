الرئيس السابق متهم بتضخيم قيمة بضعة عقارات.. ترامب يطعن بحكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

طعن دونالد ترامب، اليوم، في حكم خلص إليه قاضٍ في نيويورك بأن الرئيس الأمريكي السابق وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخَّموا، بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.

وتقدَّم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، يوم الاثنين، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.

وتتهم ليتشا الرئيس السابق وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة عشر سنوات بشأن قيم الأصول، في «عملية احتيال مذهلة» استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.

وفي 26 سبتمبر، وجد القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن «أدلة قاطعة» على أن ترامب ضخم في تقدير قيمة ثروته.

وقال القاضي إن ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات مثل منتجع مارالاجو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الجولف.

وأمر إنجورون بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك.

وتسعى ليتشا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل.

وتريد المدعية أيضاً منع ترامب وابنيه دونالد الابن وإريك من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، إضافة إلى حظر ترامب ومنظمة ترامب من العمل في العقارات التجارية لمدة خمس سنوات.

ويسعى ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وحافظ على تقدمه في السباق.

وبعد قرار إنجورون، وصف ترامب اتهامه بالاحتيال بأنه «سخيف وغير صحيح»، ووصف القاضي بأنه «مخبول»، ودفع ترامب أيضاً بأنه غير مذنب في اتهامات أخرى.