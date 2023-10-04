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إقبال لافت في اليوم الأول لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

10/4/2023 7:22:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan) شهدت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي انطلقت أمس في كافة المراكز الانتخابية على مستوى الدولة إقبالاً لافتاً من المواطنين للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم، وساهمت أنظمة التصويت المحدثة التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في تسهيل المشاركة في عملية التصويت، وأحاطت الناخب بحرية وسرية كاملة لدى تصويته لأي مرشح.



وأكد ناخبون في مختلف إمارات الدولة على الانسيابية والسهولة التي ساهمت في أداء واجبهم الوطني، ووجهوا الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة واللجنة الوطنية للانتخابات على جهودهم المقدرة لإنجاح هذا العرس الوطني مؤكدين أهمية المشاركة في هذا الحدث الوطني.



وأشادوا على هامش انطلاق اليوم الأول للتصويت المبكر بسهولة الإجراءات التنظيمية مؤكدين أن متوسط مدة التصويت تستغرق من ثلاث إلى خمس دقائق كحد أقصى، وذلك بفضل وضوح الإجراءات وتعاون فريق العمل القائم في المراكز الانتخابية.



إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت (سواء الإلكتروني في المراكز الانتخابية أو عن بُعد)، لتنفيذ العملية الانتخابية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الدقة والشفافية.



ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من المنظومة الإلكترونية للتصويت التي تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة، هي: تجهيز منظومة التصويت (سواء الإلكتروني في المراكز الانتخابية أو عن بُعد) وتشفيرها، التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أية عمليات تصويت مسبقة وفتح المنظومة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وثالثاً عملية إغلاق المنظومة وفك التشفير لاحتساب الأصوات المدلى بها وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.



وتتولى لجنة الفرز، بحسب المادة (55) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بعد انتهاء عملية التصويت، حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت.

ووفق المادة (57) من التعليمات التنفيذية للانتخابات؛ يعلن رئيس لجنة الفرز نتيجة المرشحين الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات بحسب عدد المرشحين المطلوب انتخابهم في الإمارة.



وتأتي خطوة تفعيل بطاقات الدخول لتوفير أعلى معايير الحماية والسلامة الأمنية لعملية التصويت، إذ يتم خلالها دعوة أعضاء لجنة الفرز إلى اعتماد أرقام سرية خاصة بكل واحد منهم، على أن يتم استخدام البطاقات الخاصة بأعضاء اللجنة قبيل بداية اليوم الأول من فترة التصويت المبكر للتأكد من خلو النظام من أية عمليات تصويت مسبقة، ولإتاحة المنظومة للتصويت أمام الناخبين.



كما سيتم استخدام هذه البطاقات لإغلاق المنظومة بعد الانتهاء من عمليات التصويت في يوم الانتخاب الرئيس المقرر في 7 أكتوبر 2023.



والتي تتبعها عملية فك التشفير واحتساب الأصوات المدلى بها وإعلان النتائج الأولية للانتخابات. وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على تنفيذ عملية انتخابية بالشكل الذي يواكب رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الوطني، لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع.



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