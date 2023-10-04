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نائب رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس الوزراء القطري تتضمن دعوة لحضور COP28

10/4/2023 7:22:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة خطية، إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

سلَّم الرسالة إلى رئيس الوزراء القطري، الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى دولة قطر.

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