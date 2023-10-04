في ظل انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات.. بايدن يعلن عن خطاب مهم بشأن أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أنه سيلقي قريباً خطاباً مهماً بشأن أهمية دعم أوكرانيا، فيما تشهد واشنطن انقسامات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات المقدمة لكييف.

وقال بايدن لصحافيين في البيت الأبيض: «سألقي قريباً جداً خطاباً مهماً، سأتطرق فيه إلى هذه المسألة، ولماذا من المهم جداً بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائنا أن نحافظ على التزامنا».

وعزل مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، رئيسه الجمهوري كيفن ماكارثي، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة تعكس حدّة الانقسامات التي يعانيها الحزب الجمهوري.

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لمصلحة مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري، تنصّ على اعتبار «منصب رئيس مجلس النواب شاغراً».

وقال بايدن، أمس: «هذا يقلقني، لكنني أعلم أن هناك غالبية من المسؤولين في مجلسَي النواب والشيوخ في الحزبَين قالت إنها تدعم تمويل المساعدات لأوكرانيا».

وأضاف: «أنا دائماً قلق إزاء أيّ خلل وظيفي».

وأكد أنه «من مصلحة (الولايات المتحدة) أن تنتصر أوكرانيا» على روسيا.

وتابع الرئيس الأمريكي «من المهم للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائنا أن نفي بوعودنا».

ولم يرغب الرئيس الديمقراطي في تحديد المدة التي ستواصل خلالها الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا إذا لم يتبنّ الكونغرس حزمة جديدة طلبها البيت الأبيض.

واكتفى بالإشارة إلى أن واشنطن لديها الوسائل اللازمة لتمويل الشريحة التالية من المساعدات، مشيراً الى أن هناك طرقاً أخرى لتوفير الأموال، أي من دون المرور بالإجراءات البرلمانية.

وتواجه الحكومة الفدرالية خطر الإغلاق مجدداً بحلول 17 نوفمبر إذا لم يتبنّ الكونغرس الميزانية السنوية.

وحتى قبل عزل مكارثي، كانت المناقشات المتعلقة بالميزانية متعثرة بشأن مسألة المساعدات لأوكرانيا، التي يريد بعض المشرّعين من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاءها.

وأضاف بايدن: «لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نسمح لألاعيب سياسية صغيرة أن تعترض طريق» الالتزام الأمريكي تجاه أوكرانيا.

ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو معهد ألماني يتتبع المساعدات المقدمة لأوكرانيا، أن الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن ما يقل قليلاً عن 75 مليار دولار في دعم أوكرانيا، بما في ذلك أكثر من 42 مليار دولار من المساعدات العسكرية.