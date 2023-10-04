دبي الأولى إقليمياً للعمل في مجال التقنية

صُنفت دبي في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، والـ15 على مستوى العالم، في قائمة أفضل مدن العالم للعمل في مجال التقنية، والتي صدرت عن شركة «كلاود زيرو» الأمريكية المتخصصة في تقنية السحب الحوسبية.

واستندت الشركة في تصنيف المدن في القائمة إلى مجموعة من عوامل التقييم الجوهرية، كالعدد الإجمالي للوظائف المتاحة في قطاع التقنية ومتوسطات الرواتب التي يتقاضاها العاملون في هذه الوظائف بكل مدينة، وعدد الشركات المتخصصة في التقنية في كل مدينة، وسرعة شبكة الإنترنت ذات نطاق الترددات العريض، فضلاً عن مجموعة من عوامل التقييم الأخرى المتعلقة بإيجارات المساكن في كل مدينة.

ونالت دبي المركز الأول إقليمياً والـ15 عالمياً في القائمة بعدما بلغ العدد الإجمالي للوظائف المُتاحة في قطاع التقنية بها 983 وظيفة، وبلغت متوسطات رواتب هذه الوظائف في دبي 70241 دولاراً، فيما بلغ العدد الإجمالي للشركات المتخصصة في التقنية في المدينة 2373 شركة. وبلغ متوسط سرعة شبكة الإنترنت ذات نطاق الترددات العريض في دبي 238.28 ميجابت في الثانية.

وتفوقت دبي على المدن الكندية والأسترالية والألمانية كافة وتفوقت كذلك على المدن السويسرية كافة عدا زيوريخ. وكانت صدارة القائمة من نصيب واشنطن العاصمة، فيما حلّت طوكيو ثانية، وجاءت نيويورك ثالثة وجاءت دالاس، وهونغ كونغ، وزيوريخ، وكوبنهاغن، وساوباولو، وسول، ولندن، وباريس، وبانكوك، في المراكز من الثالث إلى الــ13، على التوالي.



