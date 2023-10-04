«أبوظبي الأول» ضمن أكبر 100 بنك في العالم 2023

«أبوظبي الأول» ضمن أكبر 100 بنك في العالم 2023
التاريخ
10/4/2023 7:22:52 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نال ((بنك أبوظبي الأول)) المركز الـ100 على مستوى العالم من ناحية حجم الأصول، بحسب قائمة مجلة ((سي إي أو وورلد)) الأمريكية التي رتبت بنوك العالم كافة في القائمة، استناداً إلى مجمل قيمة الأصول المملوكة لكل بنك، حتى الأول من أكتوبر الجاري. وبحسب القائمة، بلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لــ((بنك أبوظبي الأول)) 302.22 مليار دولار.
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