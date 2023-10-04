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«أبوظبي الأول» ضمن أكبر 100 بنك في العالم 2023

10/4/2023 7:22:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نال ((بنك أبوظبي الأول)) المركز الـ100 على مستوى العالم من ناحية حجم الأصول، بحسب قائمة مجلة ((سي إي أو وورلد)) الأمريكية التي رتبت بنوك العالم كافة في القائمة، استناداً إلى مجمل قيمة الأصول المملوكة لكل بنك، حتى الأول من أكتوبر الجاري. وبحسب القائمة، بلغت القيمة الإجمالية للأصول المملوكة لــ((بنك أبوظبي الأول)) 302.22 مليار دولار.

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