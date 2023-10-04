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«وول ستريت جورنال»: دبي حطمت 339 رقماً قياسياً

10/4/2023 7:22:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصفت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية دبي بأنها تُعد بمثابة نقطة تقاطع عالمية، كما وصفتها أيضاً بأنها متألقة، زاهية ومتفوقة على كافة منافسيها إلى درجة مخيفة. وذكرت الصحيفة أيضاً أن دبي عندما تحلم، تتحول كافة أحلامها إلى حقائق والدليل على ذلك أنها حطمت 339 رقماً قياسياً حتى الآن. ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان ((دليل إلى وجهات دبي من مقيم بها يتجاوز ناطحات السحاب والأرقام القياسية)).

وذكرت أن دبي توجد بها بالفعل المميزات التي اقترنت بها في وسائل الإعلام العالمية كناطحات السحب والمشروعات التي حطمت كافة الأرقام القياسية العالمية، وأيضاً المطاعم التي تقدم لروادها أطعمة ومشروبات مزينة بطبقات رقيقة بخيوط الذهب، وما إلى ذلك من مظاهر الفخامة التي لطالما ترددت عن دبي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن عدد الأرقام القياسية العالمية التي حطمتها دبي حتى الآن بلغت وفقاً لآخر تقدير 339 رقماً. إضافة إلى ذلك، توجد في دبي أيضاً العديد من المعالم والوجهات الترفيهية العائلية .

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