«وول ستريت جورنال»: دبي حطمت 339 رقماً قياسياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصفت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية دبي بأنها تُعد بمثابة نقطة تقاطع عالمية، كما وصفتها أيضاً بأنها متألقة، زاهية ومتفوقة على كافة منافسيها إلى درجة مخيفة. وذكرت الصحيفة أيضاً أن دبي عندما تحلم، تتحول كافة أحلامها إلى حقائق والدليل على ذلك أنها حطمت 339 رقماً قياسياً حتى الآن. ونشرت الصحيفة تقريراً خاصاً عن دبي بعنوان ((دليل إلى وجهات دبي من مقيم بها يتجاوز ناطحات السحاب والأرقام القياسية)).
وذكرت أن دبي توجد بها بالفعل المميزات التي اقترنت بها في وسائل الإعلام العالمية كناطحات السحب والمشروعات التي حطمت كافة الأرقام القياسية العالمية، وأيضاً المطاعم التي تقدم لروادها أطعمة ومشروبات مزينة بطبقات رقيقة بخيوط الذهب، وما إلى ذلك من مظاهر الفخامة التي لطالما ترددت عن دبي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف أن عدد الأرقام القياسية العالمية التي حطمتها دبي حتى الآن بلغت وفقاً لآخر تقدير 339 رقماً. إضافة إلى ذلك، توجد في دبي أيضاً العديد من المعالم والوجهات الترفيهية العائلية .
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