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«مبادلة» تستثمر في «أوستيم إمبلانت» الكورية

10/4/2023 7:22:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة أوستيم إمبلانت (أوستيم)، التي تعد أكبر شركة في مجال تصنيع مواد زرع الأسنان في كوريا، وذلك بالتعاون مع ((ام بي كيه بارتنرز)) و((يونيسون كابيتال)).

تحتل ((أوستيم)) المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة مصنعي مواد زرع الأسنان، ويمتد نشاطها عبر أكثر من 30 سوقاً على مستوى العالم. وتملك الشركة مرافق تصنيع في كل من كوريا والولايات المتحدة تقوم بتوفير مواد ومستلزمات زرع الأسنان والأجهزة الرقمية إلى جانب سلسلة متكاملة من الخدمات المساندة.

وتركز ((أوستيم)) على مساعدة أطباء الأسنان على تزويد مرضاهم بحلول علاجية متكاملة مريحة للأطباء والمرضى على حد سواء. وتقوم الشركة كل عام بتدريب أكثر من 110.000 طبيب أسنان من مختلف أنحاء العالم من خلال شبكة خاصة تضم 120 مركز تدريب.

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