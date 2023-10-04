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«نواتوم» تبيع حصتها في «برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات»

10/4/2023 7:22:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي استكمال شركة نواتوم التابعة لها والتي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، صفقة بيع حصتها البالغة 27.9% في ((مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات)) بقيمة أسهم بلغت 11 مليون يورو، مما يؤدي إلى مكاسب رأسمالية لمرة واحدة قدرها 10 ملايين يورو.

وتعمل ((مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات)) في تخزين وصيانة وإصلاح وتنظيف الحاويات الجافة والمبردة إضافة إلى الصهاريج المتوافقة مع معايير الأيزو، وتدير أعمالها من ستة مواقع عبر إسبانيا، ويرتكز الجزء الأكبر من عملياتها في مدينة برشلونة. و

تأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها، وتحقيق إيرادات من الحصص والاستثمارات غير الأساسية التي لا يمكن من خلالها امتلاك حصص أغلبية و/أو سيطرة تشغيلية.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: ((يمثل التخلي عن حصة الأقلية لنواتوم في ((مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات)) تطوراً مهماً للشركة التي انضمت أخيراً إلى محفظة مجموعة موانئ أبوظبي. وتعكس الخطوة حرص نواتوم على تعزيز محفظتها)).

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