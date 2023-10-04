مدينة دبي الصناعية تشارك بمعرض «أنوجا 2023» في ألمانيا

تعتزم مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة تيكوم والتي تُعدّ من أكبر المجمّعات الصناعية واللوجستية على مستوى المنطقة، تسليط الضوء على القدرات المتقدّمة في مجال تصنيع المنتجات الغذائية في دبي وأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبطة بالأمن الغذائي، وذلك في معرض ((أنوجا 2023)) التجاري الرائد للأغذية والمشروبات والمقرّر في كولونيا الألمانية في الفترة من 7 – 11 أكتوبر من سنة 2023.

وستشارك مدينة دبي الصناعية إلى جانب مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات في هذا المعرض لتسليط الضوء على الجهود الحثيثة والمستمرّة التي تبذلها دبي ودولة الإمارات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي.

ويُعدّ قطاع الأغذية والمشروبات الممتد على مساحة 23 مليون قدم مربعة من بين القطاعات الاستراتيجية الستة القائمة في المدينة حيث تضم المنطقة الصناعية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات أكثر من 100 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية إضافة إلى 67 مصنعاً تعمل بطاقة إنتاجية كاملة. وقد نجحت المدينة في استقطاب نخبة كبيرة من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل ((أسماك)) و((باتشي)) و((تمور البركة)) و((بركات كواليتي بلاس)).

وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: ((يحظى التعاون الفعّال بين مختلف القطاعات والحكومات وشرائح المجتمع اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بأهمية كبرى في تحفيز الأعمال التجارية الزراعية المستدامة والتشجيع على تبنّي الممارسات الصناعية الصديقة للبيئة، والضرورية لتعزيز مرونة قطاع الأغذية والمشروبات في أنحاء العالم. وبينما تزداد النقاشات في أزمة المناخ العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP 28 في الإمارات، يجب التأكيد من جديد على الارتباط الوثيق بين تحقيق الأمن الغذائي من جهة وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى)).