9.5 ملايين ليلة فندقية أمضاها الزوار المحليون في فنادق دبي العام الماضي

شكلت السياحة الداخلية ركيزة أساسية وداعماً محورياً لقطاع الضيافة في دبي التي نجحت في توفير خيارات ترفيه متعددة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرية المختلفة، في ظل تنافس الفنادق والمدن الترفيهية على طرح العروض الترويجية الكبيرة المختلفة.

وكشف التقرير السنوي الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة أن العائلات المقيمة في الإمارات سجلت خلال العام الماضي نحو 9.5 ملايين ليلة فندقية وهو ما شكل نحو 25% من إجمالي عدد الليالي الفندقية التي قضاها الزوار في دبي، بمتوسط مدة إقامة 2.8 ليلة مقارنة مع 1.9 ليلة فقط في 2019.

وأظهر التقرير أن السياحة الداخلية المزدهرة شكلت إحدى أهم دعائم القطاع السياحي في دبي خلال العام الماضي وهو ما يضاف إلى نمو أعداد الزوار وزيادة عدد الغرف الفندقية في الإمارة. وأضاف: إن عدد الغرف الفندقية في المدينة في طريقه إلى تجاوز 152 ألف غرفة بحلول عام 2024، في ظل التوقعات بدخول العديد من الفنادق إلى السوق من مختلف الفئات، الأمر الذي يعكس جاذبية الإمارة للاستثمارات الفندقية.

وأشار التقرير أن الإمارة نجحت في تقديم منتج فندقي متنوع ومناسب لمختلف أفراد المجتمع، حيث حققت الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم والشقق فندقية أداء متميزاً، وتمكنت من تحقيق متوسط إشغال بلغ نحو 74% و79% على التوالي، الأمر الذي يعكس نجاح دبي في استقطاب شرائح سياحية جديدة من أسواق متنوعة وهو ما انعكس على أداء الفنادق المتوسطة خاصة في مناطق البرشاء وبر دبي، اللتين سجلتا متوسط معدلات إشغال بلغت 77% (بنمو 6% على أساس سنوي)، وديرة، بنسبة 75% (وبنمو 11% على أساس سنوي).

وسجلت الفنادق الفاخرة من فئة 5 نجوم التي تمثل 34% من إجمالي مخزون الغرف متوسط إشغال بلغ 70%، وكانت أفضل المناطق أداء هي نخلة جميرا حيث سجلت الفنادق من فئة 5 نجوم متوسط إشغال بلغ 74% بنمو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفنادق منطقة مرسى دبي 77% بنمو 9%.

وارتفع حجم السوق الفندقية في دبي إلى 146,496 غرفة في 804 فنادق بنهاية عام 2022، مقارنة بـ126,120 غرفة في 741 منشأة قبل ثلاث سنوات، بزيادة قدرها 16% و9% على التوالي.