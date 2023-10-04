Thursday, 05 October 2023 03:04 GMT

«أدنوك للإمداد» تناقش توزيعات الربع الثاني 9 أكتوبر

10/4/2023 7:22:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يناقش مجلس إدارة شركة ((أدنوك للإمداد والخدمات)) توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من السنة المالية الحالية 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقاده يوم الاثنين المقبل. ويناقش مجلس الإدارة كذلك خلال الاجتماع مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة ومشاريعها. وحققت الشركة في النصف الأول من العام الجاري صافي أرباح بقيمة 1.127 مليار درهم أو 0.15 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من أربعة أضعاف مقارنةً بصافي الربح البالغ 264 مليون درهم المسجل في النصف الأول من عام 2022. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 4.499 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 62 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.

MENAFN04102023000110011019ID1107191360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث