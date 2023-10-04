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4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

10/4/2023 7:22:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استحوذت 4 أسهم وهي ((إعمار العقارية)) و((أرامكس)) و((الخليج للملاحة)) و((شعاع كابيتال)) على نحو نصف سيولة سوق دبي المالي الإجمالية بنسبة 48 %، في تداولات أمس، بسيولة 353.4 مليون درهم، وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات السوق، مسجلاً سيولة ناهزت 165.7 مليون درهم، ليغلق عند 7.94 دراهم.

وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى 4192.29 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.23 %، ليحافظ على رأسماله السوقي فوق 700.5 مليار درهم.

وجاء سهما ((أرامكس)) و((شعاع كابيتال)) في مقدمة ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، وارتفعا 11.8 % و4.3 % على التوالي، حيث قفز سهم ((أرامكس)) بالحد الأقصى خلال الجلسة عند مستوى بلغ 2.53 درهم.

وارتفع في سوق دبي أسهم ((الخليج للملاحة)) 3.8 %، و((تعاونية الاتحاد)) 2.5 %، و((وطنية إنترناشيونال)) 1.6 %.

وزاد ((دبي التجاري)) 1 %، و((مصرف عجمان)) 0.9 %، و((تبريد)) 0.55 %، و((الإمارات دبي الوطني)) 0.55 %.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9823.84 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.15 %، وشهد السوق صعود أسهم ((بنك الشارقة)) 14.9 % بالحد الأقصى، وزاد ((أريد)) 11 %، و((الفجيرة لصناعات البناء)) 10.5 %، و((الجرافات البحرية)) 7.7 %، و((أي دي سي كوربوريشن)) 6.5 %.

وحصد سهم ((العالمية القابضة)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 215 مليون درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) بسيولة 104.9 ملايين درهم، ليغلق عند 19.8 درهماً.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.77 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي، و737.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 566.76 مليون سهم عبر تنفيذ 25.4 ألف صفقة.

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