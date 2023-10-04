«فينتك سيرج 2023» تنطلق في دبي هاربر 16 أكتوبر

تنطلق ((فينتك سيرج 2023))، الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، في 16 أكتوبر وتستمر حتى 18 أكتوبر في دبي هاربر. وبالتزامن مع معرض ((إكسباند نورث ستار))، و((فوتر بلوكشين ساميت))، تعد ((فينتك سيرج 2023)) منصة مثالية لتطوير وتعزيز النظام البيئي بالتكنولوجيا المالية، وتعقد الفعالية في إطار فعاليات نسخة هذا العام من ((جيتكس جلوبال))، وبمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة من 25 دولة.

وبعد التحولات غير المسبوقة التي شهدتها الأسواق العالمية للتكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة، يتوقع أن تشهد نمواً سنوياً مركباً (CAGR) بنسبة 17.2% بين سنتي 2022 و2030، لتصل بحلول سنة 2030 إلى 949 مليار دولار، الأمر الذي تعززه التكنولوجيا الرقمية الناشئة، والتغيرات في سلوكات المستهلكين، وخدمات الأموال التي تقدمها المؤسسات المالية غير المصرفية وزيادة الاستثمارات، ولا سيما أن الشركات الناشئة تسهم اليوم في تعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.