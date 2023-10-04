«إمباور» تختتم مشاركتها بمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، مشاركتها في مؤتمر ومعرض طاقة المناطق (LATAM2023)، الذي انعقد في ((Cartagena)) بكولومبيا الأسبوع الماضي، بحضور ومشاركة قادة عالميين بارزين وصناع قرار في قطاع الطاقة ووفود من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء واستشاريين من مختلف أنحاء العالم.
وكان أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ((إمباور))، قد عرض خلال اليوم الثاني في جلسة ((مساهمة طاقة المناطق في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مفهوم الاستدامة في المدن))، قصة نجاح دبي في تطبيق طاقة المناطق كمثال لمدن أخرى حول العالم.
وأكد بن شعفار أن ((إمباور))، التي تعتبر المزود الرئيسي لخدمات تبريد المناطق لشركات التطوير العقاري في دبي، هي في طليعة تنفيذ خطة تتضمن عمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق، حيث بلغت نسبة القدرة الموصلة للمؤسسة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد.
وقال الرئيس التنفيذي لـ((إمباور)): تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.
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