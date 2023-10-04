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«إمباور» تختتم مشاركتها بمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية

10/4/2023 7:22:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، مشاركتها في مؤتمر ومعرض طاقة المناطق (LATAM2023)، الذي انعقد في ((Cartagena)) بكولومبيا الأسبوع الماضي، بحضور ومشاركة قادة عالميين بارزين وصناع قرار في قطاع الطاقة ووفود من القطاعين الحكومي والخاص وخبراء واستشاريين من مختلف أنحاء العالم.

وكان أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ((إمباور))، قد عرض خلال اليوم الثاني في جلسة ((مساهمة طاقة المناطق في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز مفهوم الاستدامة في المدن))، قصة نجاح دبي في تطبيق طاقة المناطق كمثال لمدن أخرى حول العالم.

وأكد بن شعفار أن ((إمباور))، التي تعتبر المزود الرئيسي لخدمات تبريد المناطق لشركات التطوير العقاري في دبي، هي في طليعة تنفيذ خطة تتضمن عمليات تطوير نوعية للبنية التحتية لأنظمة تبريد المناطق، حيث بلغت نسبة القدرة الموصلة للمؤسسة أكثر من 1.5 مليون طن تبريد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ((إمباور)): تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالاستدامة والحفاظ على البيئة للمساهمة في الحد من التغير المناخي، حيث أطلقت العديد من الاستراتيجيات التي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بما في ذلك استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

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