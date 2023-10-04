مجلس القيادات في «مالية عجمان» يبحث الخطط التطويرية

ترأس الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة المالية في عجمان اجتماع مجلس قيادات الدائرة الدوري الثاني لعام 2023 الذي عقد في مقر الدائرة، بحضور مروان أحمد آل علي مدير عام الدائرة، وعدد من المسؤولين فيها، وذلك بهدف استعراض تقارير الأداء وأهم الإنجازات ومناقشة الخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء والتميُز.

واستعرض المجلس الأداء المالي للنصف الأول من العام الجاري، واطلع على تقارير أداء المشاريع والمبادرات ونتائج المؤشرات الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة تقرير المخاطر المؤسسية ومراجعة سياسة إدارة المخاطر المتبعة في الدائرة حرصاً من الدائرة على رصد المخاطر المستقبلية لضمان التعامل معها باستباقية ومرونة.

كما اطلع الاجتماع على تفاصيل إعداد الخطة الاستراتيجية 2030 لدائرة المالية بما يسهم في تطوير مسيرة الإنجاز وتحقيق رؤيتها المتمثلة في بناء منظومة مالية حكومية رائدة تمكن إمارة عجمان من تعزيز تنافسيتها، ويصب في إطار دعم تحقيق أجندة الإمارة ورؤية الإمارات 2071.

وفي ختام الاجتماع، كرم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أعضاء فريق العمل الذي أشرف على تنظيم وتنفيذ المبادرات المجتمعية التي أطلقتها دائرة المالية في عجمان ضمن برنامج ((صيفنا سعادة 2023))، تقديراً لجهودهم التي أثمرت حصد الدائرة ثلاث جوائز مميزة في ختام البرنامج.

كما كرم فرق العمل التي كان لجهودها دور متميز في إنجاز تجديد شهادات المواصفات العالمية الخاصة بالدائرة والمعتمدة من منظمة المواصفات والمعايير الدولية ((ISO)).