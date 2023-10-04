117.3 مليوناً أرباح «تعليم القابضة» بنمو 41.5 %

117.3 مليوناً أرباح «تعليم القابضة» بنمو 41.5 %
التاريخ
10/4/2023 7:22:49 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
حققت مجموعة ((تعليم القابضة)) صافي أرباح بلغ 117.3 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، مقارنة بـ 82.9 مليون درهم في السنة السابقة، بنمو 41.5%. وسجلت المجموعة نمو الأرباح قبل الضرائب والإهلاك 18.8% إلى 205.1 ملايين درهم. وأوصت عمومية المجموعة بتوزيع 110 ملايين درهم أرباح نقدية على المساهمين.
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