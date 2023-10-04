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اكتتاب «إي دي سي» الخاص يستقطب 8 مليارات درهم

10/4/2023 7:22:49 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((إي دي سي كوربوريشن)) للاستحواذ الخاص في دولة الإمارات عن تأسيسها بمقتضى شراكة بين ((القابضة)) (ADQ) و((شيميرا للاستثمار)) عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، وتم جمع تمويل قدره 734 مليون درهم، مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم، وهذا يعني أن حجم الاكتتاب تخطى المعروض بأكثر من 10 مرات.

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