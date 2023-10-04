اكتتاب «إي دي سي» الخاص يستقطب 8 مليارات درهم

اكتتاب «إي دي سي» الخاص يستقطب 8 مليارات درهم
التاريخ
10/4/2023 7:22:49 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((إي دي سي كوربوريشن)) للاستحواذ الخاص في دولة الإمارات عن تأسيسها بمقتضى شراكة بين ((القابضة)) (ADQ) و((شيميرا للاستثمار)) عن اكتمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لاستثمارات خاصة في الأسهم العامة، وتم جمع تمويل قدره 734 مليون درهم، مع تسجيل إجمالي طلب تخطى 8 مليارات درهم، وهذا يعني أن حجم الاكتتاب تخطى المعروض بأكثر من 10 مرات.
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